Rakitić otvorio dušu: 'Da nije bilo Bilića, najvjerojatnije ne bih igrao za Hrvatsku'

Ivan Rakitić bio je gost u Hajdukovom Super podcastu gdje je govorio o raznim temama te pobliže dočarao svoj boravak u Splitu.

"Moj medeni mjesec ovdje još nije gotov nego je svakim danom još jači. Kum mi je probao objasniti gdje sam došao, ali to ne možeš razumjeti dok stvarno nisi tu. Svi koji su vani ne mogu razumjeti što znači Hajduk za sve nas, to razumiješ tek kad postaneš dio toga. To je jedinstven osjećaj, na neki način nisam nikome pripadao, rodio se vani, cijeli život sam vani, kad sam prvi put prije 17 godina došao u Split, kum mi je objasnio što znači Hajduk, Split i bilo je jasno ako bude prilike da će biti Hajduk. Hvala svima, mojoj obitelji, kćerke i supruga su prezadovoljne, radostan sam svaki dan na Poljudu", rekao je Rakitić u uvodu pa nastavio:

"Nije pitanje što meni ovo treba, što meni treba Hajduk. Želim reći hvala Hajduku, hvala Torcidi i svim navijačima što mogu braniti ove boje i ovaj grb. Borit ću se do zadnjeg dana, daj Bože i duže od godine dana, da će tijelo izdržati i da će me zdravlje poslužiti. Ja sam došao nešto napraviti ovdje, svi znamo što nam je želja, borit ćemo se svi zajedno do kraja, svi imamo istu želju. Meni je to trebalo i zato veliko hvala cijelom Hajduku."

Jedan od tema bio je naravno i trener Gattuso.

"Kad nisi unutra ne možeš ga poznavati, igrao sam protiv njega u Španjolskoj. Imao je jako spremnu momčad, ali tek kad si s njim svaki dan upoznaš ga. Prije potpisa sam razgovarao s njim, on je za mene jako bitan. Osjetio sam da se nešto gradi, da je pozitiva, da je spreman raditi i nešto graditi. Imamo međusobno poštovanje, želimo isto, nije nam bilo lako na početku, ja sam došao nakon ozljede, nisam bio u ritmu iako sam trenirao, ali ušli smo u pravi ritam i s trenerom i stožerom fantastično surađujemo. Mi smo velika obitelj, slijedimo ga, kad kaže desno svi desno, kad kaže skači na jednoj nozi skačemo. Idemo skupa u borbu i to je jako važno."

O mladom Durdovu koji se rodio kad je Rakitić već započeo seniorsku karijeru.

"Ako gleda, od sutra neka mi se obraća na "vi", ha, ha, ha… Mislim da je za njega i mlade najvažnije da budu sretni, da uče, zato smo mi stariji i treneri tu da ga povučemo za uši ako treba. Ali ne treba, fantastični su momci, rade, pozitivan je ambijent, nebitno jesmo li stariji ili mlađi, svi smo skupa. Ima puno toga što mora naučiti, neka uče i rade i bit će sve dobro."

Rakitić je otkrio i kako je Slaven Bilić zaslužan za njegov odabir hrvatske reprezentacije.

"Da nije bilo Slavena Bilića, ja bih igrao najvjerojatnije za Švicarsku. Kad sam odlučio za Hrvatsku nije to bilo protiv Švicarske. Srce vuče, sprijateljio sam se u U-17 s Nikolom Kalinićem, ja sam pjevao obje himne na utakmici Hrvatska - Švicarska. Bili smo u istom hotelu, družio sam se više s Kalinićem, Lovrenom, Kelavom…. Iskreno da nije bilo Slavena i bivšeg predsjednika vjerojatno ne bih. Vidio sam Slavena, kćerke nam idu u istu školu ovdje, on je meni sve, da mi kaže da skočim s mosta pitao bih ga na glavu ili na noge. Slaven je bio taj i to će ostati zauvijek. Sjećam se debija protiv Estonije. Bilo je posebno, ja sam htio biti Prosinečki, a Prosinečki je bio pomoćni trener u reprezentaciji. Slaven, Robi, Aljoša… nerealno, suigrači, Robi, Niko, Joe… nerealno, Plete, pa Srna…. Posebno je to."

'Potpisao sam više dresova nego u Sevilli i Barceloni'

Rakitićev potpis je izrazito tražen među navijačima Hajduka.

"Dosta više sam ih potpisao nego u Sevilli i Barceloni, ovo je nešto posebno, svakih par dana Stjepan naručuje dresove, suigrači, ljudi iz kluba, stalno nešto potpisujem. Ali to je lijepo, zato sam došao da nešto novo gradimo skupa."

Otkrio je i kad je shvatio da će Rusija biti top?

"U Liverpoolu protiv Brazila prije prvenstva. Bili smo spremni, bili smo dobri, u igri se dešava ono što ti želiš. Dobro se radilo, izgubili smo, ali osjetio sam da smo dobri. Stalno smo govorili da je najvažnije krenuti, iako je ta prva bila najgora na turniru, imao sam osjećaj da je dobro. Treninzi su bili dobri, ručak, večera, sastanci, pozitiva… sve se posložilo. Nismo mi bili po imenima najbolji, ali kad se složim, bili smo, fantastični. Iako smo izgubili zadnju utakmicu, nas je bilo milijardu, a ne četiri milijuna taj dan. Neki Francuzi su navijali za nas kako smo izgledali."

