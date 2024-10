Iz ptičje perspektive istočna strana izgleda najčišće. Upravo bi tu trebala biti nova parkirališta, no i ovdje bi Grad mogao imati pravnih nesuglasica. 'Ova mala kućica u ciglama, to je privatna novogradnja, ne znam od koga', govori naš izvor.

I dok Dinamo igra Ligu prvaka, svijet se smije Plavima kad vide na kakvome je stanju njihov stadion. Maksimir je dragi plavi dom, ali treba promjenu. No da dođe do obnove kultnoga stadiona potrebno je najprije izgraditi jedan na Kranjčevićevoj kao privremeni Dinamov dom. Grad Zagreb to je obećao, no rokovi se samo pomiču. Prema zadnjim navodima gradonačelnika Tomaševića gradnja bi trebala započeti u siječnju 2025. Posjetili smo stadion u Kranjčevićevoj, pogledali što se događa, a ono što smo vidjeli zapanjilo nas je. Srećom bilo je nekoliko građana koji žive u blizini, te su nam oni pojasnili o čemu se radi.