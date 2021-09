Nogometaši Šerifa prva su priča nogometne Europe. Poput bombe odjeknula je vijest o njihovom trijumfu nad velikanom Realom usred Madrida, u premijeri u Ligi prvaka.

ESPN: 'Novi Šerif je u gradu'

Na svom prvom gostovanju ikad u elitnom natjecanju Šerif je izveo pravo malo čudo, nokautiravši klub koji je najtrofejniji u Ligi prvaka sa čak 13 osvojenih trofeja. U 90. minuti došli su do povijesne pobjede, druge uzastopne nakon 2-0 slavlja u Tiraspolu protiv Šahtara. Sa šest bodova na vrhu su u skupini D ispred Reala, Intera i Šahtara, uz gol razliku 4-1. Put do raja nije im bio popločan cvijećem, nego trnjem...

"Novi Šerif je u gradu. Ovo je bajka jer su igrači dali sve od sebe. Imaju sad čak i prvog luksemburškog igrača koji je zabio u Ligi prvaka. Ovo ulazi već u epske podvige ", zaključuje ugledni američki ESPN koji je jedan od brojnih medija koji se dive podvigu moldavskog kluba...

"Šerif je nametnuo svoj zakon", stoji pak na naslovnici AS-a, koji piše kako su gosti pobijedili Madriđane, koji su mislili da će lako do bodova. Napominje se da je Real imao 31 udarac, a trebao je penal da zabije jedini gol...

"Zašto ne bi sanjali? Vjerovali smo i vjerujemo u pobjedu", poručili su nakon utakmice i povijesnog trijumfa iz Šerifa.

Da bi uopće uspjeli po prvi put izboriti nastup u natjecanju po skupinama Lige prvaka, Šerif je morao izbaciti favoriziranu Crvenu Zvezdu i zagrebački Dinamo. Upravo su to i napravili.

Dva najbolja mjeseca u povijesti kluba

Jučerašnjim trijumfom zaokružili su dva najbolja mjeseca u povijesti kluba. Ovogodišnji rujan i kolovoz zauvijek će biti zlatnim slovima upisani u povijest moldavskog nogometa. Okrenuli smo broj čovjeka koji je u Šerifu radio 5 godina i vodio prvu momčad u dva mandata, sad stratega Slaven Belupa Zorana Zekića. Javio nam se prije treninga...

"Kako izgledaju, fantastično. Baš sam ponosan na to što sam tamo radio pet godina. Šerif izgleda fantastično, baš sam ponosan na svoj dio koji sam odradio tamo kao i na ove sad rezultate. Apsolutno zasluženo i protiv Šahtara i protiv Reala. Bila je to takva utakmica, kad moraš imati vratara na najvećem nivou. To mu je vjerojatno najbolja utakmica. Nisu ni sekunde gubili glavu, znali su što žele. Nekako su uspjeli postići da Real igra kako njima odgovara, s ubačajima sa strane gdje oni imaju dominantna dva stopera. U toj fazi obrane nema nikakve panike, trpe, znači da slijede trenera. Imaju ideju kako će izaći iz tog bloka. Jučer su izašli tri puta i zabili dva gola. Fantastično, ne znam što reći. Kad pobijediš Real na Santiago Bernabeu, iz jedne tako male države, nemaš što dodati nego da je tu fantastično", rekao nam je Zoran Zekić:

'Šerifu treba još jedna pobjeda da prođu dalje'

"Realno, Šerifu treba još jedna pobjeda da prođu dalje. S devet bodova, teško će ih tko prestići jer ovi drugi isto igraju međusobno. Tako da Šerif neće mijenjati ništa u svojoj filozofiji. Igrat će i dalje ovako: Blok - kontra - ide im to maestralno. Sumnjam da će izgubiti baš sve utakmice sad. Znači i od Reala, Intera i Šahtara".

Vidite li djelić svog rada u klubu u ovim rezultatima, uspješnom mozaiku Šerifa? Nije ovo došlo preko noći nego se gradi godinama...

"Ma ne. Istina, proveo sam tamo 5 godina, radili smo, gledaj neke stvari se čak i poklapaju. Ti neki igrači su došli u najbolju formu koji su bili kod mene. Sazrijeli su ali kažem opet, ponosan sam što sam bio dio te priče ali ova je jedna sasvim druga, ljudi koji su sad u klubu i trenera koji to sve vodi i koji je to posložio".

'Ima stvari s kojima sam zadovoljan, ali rezultatom sa Slavenom nisam'

Jeste li zadovoljni dosadašnjim, ovim uvodnim poslom na klupi Slaven Belupa?

"Rezultatski sigurno nisam. Ima dosta stvari s kojima sam zadovoljan, pod velikim smo pritiskom. Igramo napadački nogomet, pokušavamo zabiti gol više. Ali s te strane, ima još dosta nediscipline i dosta nelogičnih stvari ali to se ne može ispraviti preko noći. To su neki osnovni detalji što se tiče posjeda i faze obrane. Probat ćemo to ispraviti, nadamo se već u subotu a onda ćemo imati još više vremena u pauzi. Ovo kad kažem pritisak, osjećam vlastiti pritisak. To kako bodovno stojimo, sve se to osjeća. Sa svakim nekakvim promašajem, sve je to stres i sve ti se to vrati. To nije od jučer, to traje. Ali dobro, nema plakanja. Glavni i osnovni cilj je pobjeći iz zone ispadanja a onda ćemo vidjeti. Treba prvo to napraviti", zaključio je Zoran Zekić.