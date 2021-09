Odigrane su jučer sve utakmice 2. kola skupine A, B, C i D Lige prvaka. Veliki derbi PSG-a i Manchester Cityja pripao je Parižanima koji su slavili 2-0. Spektakl na Parku prinčeva donio je i premijerni gol Lea Messija u dresu PSG-a te udarni trojac u prvoj ozbiljnoj utakmici. Messi - Mbappe - Neymar zabljesnili su pred svjetlima reflektora, Verratti je, pak, pobrao hvalospjeve Pepa Guardiole zbog svog nastupa. "Zaljubljen sam", kazao je u šali strateg Cityja na novinarsko pitanje o tome što misli o talijanskoj zvijezdi?

'Očekivao sam tako nešto od PSG-a '

Šerif je, pak, udarna priča nogometne Europe. Moldavski prvak šokirao je Madrid uzevši bodove protiv Reala 2-1. Prva večer 2. kola bila je izuzetno zanimljiva. Za Net, hr utakmice Lige prvaka komentira Igor Pamić.

PSG - MAN CITY 2-0

"Nije upitno da se ovdje radi o ekstra klasama. Očekivao sam tako nešto od PSG-a i trojca Messi - Mbappe - Neymar. No, City je na terenu pokazao da je trenutno bolja momčad. Međutim, bolji uvijek ne pobjeđuju. City mi je izgledao puno bolje i organiziranije. Gianluigi Donnarumma je, u suštini, bio glavni junak utakmice. Vidjeli smo i u nekim drugim klubovima koji imaju dva vrhunska golmana kako treneri koriste oba. Zato je i minutaža njegova u ovoj sezoni smanjena. Golmanska pozicija je delikatna. To što ne brani stalno uopće me ne iznenađuje".

'Lepizig je bio puno bolji, puno opasniji ali takav je valjda bio dan'

RB LEIPZIG - CLUB BRUGGE 1-2

"Ista priča kao i u Parizu. Lepizig je bio puno bolji, puno opasniji ali takav je valjda bio dan. Očito jučer, jednostavno bolje momčadi nisu imale svoj dan, barem neke. To se ponekad zna dogoditi. Po tome je ovo bila specifična nogometna večer, specifičan dan. Ako se i osvrnemo na utakmicu Reala u Madridu, u kojoj su Kraljevi dominirali, na kraju imali 32-33 udarca, na sam više ne znam. I opet izgube utakmicu. Jednostavno, to se dogodi. No, smatram da te momčadi koje su dominirale, koje su jake, će na kraju i doći u situaciju i bolju poziciju na kraju natjecanja po skupinama. To bi trebalo donijeti konačni rezultat gdje će se bolje momčadi provući".

'Šerif je u zanosu, kvalitetni su i dobro izbalansirani'

REAL - ŠERIF 1-2

"Šerifovih 6 bodova u skupini i prvo mjesto s Interom, Realom i Šahtarom nije zanemarivo. Oni su u zanosu. Budimo realni, potpuno neočekivano su se našli u natjecanju po skupinama Lige prvaka. Međutim, ono što smo gledali s Dinamom, već sam ja to komentirao, oni su jednostavno kvalitetna momčad. Dobro izbalansirana, s jednom čvrstom obranom a bogami prema naprijed su opasni s puno brzanaca, puno okomitog nogometa, ne oslanjaju se toliko na posjed, što ja inače volim. U takvom jednom natjecanju u kojem moraš brzo izaći, izdominirati na reakciju, oni očigledno to uspijevaju. Njihov trener radi strašan posao".

'Taj Atletico... Traje to sad već sto godina'

MILAN - ATLETICO 1-2

"Ne znam kako više komentirati taj Atletico, traje to već sto godina... Stalno isto, provlače se u zadnjim minutama. Nevjerojatne utakmice, prije nekih tjedan i pol su se isto izvukli u 90+, u prvenstvu... Žao mi je zbog crvenog kartona, zbog njega nismo mogli dobiti neku realnu sliku ove dvije momčadi. Milan u Serie A igra fantastično, ali možda je to ipak još jedna potvrda da je talijanska liga možda ipak još uvijek malo najslabija u odnosu na ostatak konkurencije u tim Ligama petice".

'Utakmica nije bila gledljiva'

ŠAHTAR - INTER 0-0

"Dobro, utakmica nije bila nešto gledljiva, po mome viđenju. Interu je ovaj bod dobar nakon poraza doma od Reala. Ali, sad dolazi ono pravo, još oni moraju svi međusobno igrati. Šerif i Inter primjerice i ako Moldavci naprave još jedno iznenađenje, nemaš ti mogućnosti više ispraviti. Jer u pravilu, u utakmicama protiv Reala ti ne možeš računati na bodove u ovakvoj jednoj priči. Šerif bi itekako mogao napraviti ekstra iznenađenje".

'Sporting je u Dortmundu jako dobro parirao'

BORUSSIA - SPORTING 1-0

"Sporting je tu jako dobro parirao. Nisam da vam budem iskren očekivao takvu ujednačenost. Ovo je bila vrlo važna utakmica za Nijemce, ali došli su do bodova unatoč izjednačenosti u svemu skoro. Sporting je pokazao da, bez obzira na dva poraza, da može biti konkurentan".

'Liverpool je strahovito efikasan'

PORTO - LIVERPOOL 1-5

"Liverpool u Premier ligi stoji jako dobro, strahovito su efikasni. S lakoćom dolaze u situacije na gol, postižu puno golova. Znači, Milanu su utrpali 3 komada, sada 5, u prvenstvu 3... E vidite, oni trenutno igraju jedan od boljih nogometa. To nije iznenađenje jer Liverpool ima ekstra igrače i ako ovako krene, svatko je u problemu. Ipak, Porto je jedan klub koji zna igrati Ligu prvaka. Nisam očekivao da će to baš tako izgledati. Vidimo uz Sporting, da je kvalitete portugalske lige ipak slabija i to utječe na nastup u Ligi prvaka".

AJAX - BEŠIKTAŠ 2-0

"Očekivano, turski predstavnici ipak ne pripadaju tu po kvaliteti i teško mogu biti konkurentni. Ajax je furiozno ušao u sezonu, radi se o klubu koji godinama spada u sam europski vrh po igri i kvaliteti".