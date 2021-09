Izvana blještavilo, iznutra trulo. Tako bi smo nekako opisali aktualnu situaciju u momčadi PSG-a, unatoč komotnoj situaciji u francuskoj ligi nakon osam odigranih kola, 24 boda i plus 9 u odnosu na drugoplasirani Lens. Gol razlika im je impresivna, 22-7. Ligu prvaka, s druge strane, otvorili su remijem 1-1 u Bruggeu 15 rujna i to malo kvari ovaj pobjednički niz ali ne i dojam da se momčad uigrava i da je moćna. Međutim, sve bi se moglo vrlo brzo urušiti...

Sukobi u svlačionici, formiran južnoamerički klan

Prema pisanjima stranih medija, već se duže vrijeme piše o sukobima u svlačionici PSG-a i "nevoljama u raju". Talijanska Corriere della Sera uzdrmala je i dodatno zaintrigirala javnost i ostale medije svojim pisanjem o tome kako je u momčadi formiran južnoamerički klan koji radi na tome da istjera najboljeg talijanskog vratara Gianluigija Donnarummu iz kluba, iako je ovaj ovog ljeta tek stigao iz Milana.

Problem je u tome, navodi se, što su Lionel Messi, Angel Di Maria, Neymar, Leandro Paredes i Marquinhos stalno zajedno, u dobrim su odnosima s Kostarikancem KeyloromNavasom. Iako tu informaciju ničim konkretnim nisu potvrdili, u Marci pak tvrde je dolazak Messija puno toga poremetio u momčadi, barem što se međuljudskih odnosa tiče.

Gianluigi Donnarumma navodno je nezadovoljan u Paris Saint-Germainu zbog svoje rezervne uloge u dosadašnjoj sezoni, nakon što je ljeti prešao na Park prinčeva kao slobodan igrač. Još k tome, čitava ova situacija napravila je pomutnju.

Donnarumma nezadovoljan

Od ukupno devet utakmica koje je PSG do sada odradio u sezoni, talijanski reprezentativac je samo u dva navrata bio između vratnica, protiv Clermont Foota i Lyona u Ligi 1.

Prema Il Corriere della Sera, njegov agent Mino Raiola stoga već razmišlja o nekoliko scenarija s obzirom na budućnost svog klijenta u slučaju da se Donnarumma do kraja sezone ne smatra starterom, a prelazak u Juventus idućeg ljeta nije isključen.

No, to nije sve. Na utakmici protiv Montpelliera (20-0 za PSG) proteklog vikenda pokazalo se da međusobno dobro ne stoje Mbappé i Neymar.

Situacija na relaciji Mbappé - Neymar

Kamera je tijekom utakmice u jednom trenutku prikazala Mbappéa na klupi pariške momčadi kako negoduje jer mu Neymar ne želi dodati loptu kad su zajedno na terenu. Mbappé želi napustiti PSG a ove situacije dovode do općeg nezadovoljstva. Messi je, očito, svojim dolaskom izazvao tektonske poremećaje u momčadi a situaciju oko kluba dodatno je podgrijao legendarni bivši francuski nogometaš Anelka, koji smatra da bi hijerarhija u momčadi mora biti postavljena drugačije.

Anelka: 'Mbappé mora biti glavni u napadu jer je on broj jedan'

"Mbappé mora biti glavni u napadu jer je on broj jedan. Messi je bio u glavni Barceloni, ali sada mora služiti Mbappéu. U klubu je pet godina i Messi ga mora poštivati", rekao je Anelka za Le Parisien i istaknuo:

"To što je PSG doveo Messija znači da su ispred svih ostalih, ali nedostaje im naslov u Ligi prvaka. I to im je veliki pritisak jer svi misle da će osvojiti titulu s Messijem, ali nogomet nisu samo zvijezde u momčadi".

Okrenuli smo broj Igora Pamića kako bi nam dao svoje viđenje ovog cirkusa u PSG-u...

'To ne može donijeti dobroga'

"Koliko je dolazak Messija dobar, to može biti i minus što se tiče atmosfere. PSG je do Messijevog dolaska već imao dvije superzvijezde, Mbappéa, nadolazeću i možda i najveću megazvijezdu budućnosti i Neymara koji je TOP igrač, a uz to ima status i ego. On je tipičan Južnoamerikanac koji želi svoje. Svima to na neki način godi. Što se tiče ovih medijskih napisa o PSG-u, odnosima unutar momčadi, vi ste novinari, to je vaš posao... Ako je to tako, ako stvarno je to tako, to ne može donijeti dobroga. Bez obzira što je Navas dobar golman ili odličan, kako god. No, sigurno da ne bi bilo dobro da igrači počnu određivati tko će igrati a tko ne. Tu sreće nema, bez obzira na veličinu kluba", kazao nam je Igor Pamić.

'Lopta više ne ide tamo gdje bi trebala ići'

Mbappé i Neymar očito isto si nisu baš dobri. Barem prema viđenom protiv Montpelliera. Izgleda kako puca po svim šavovima u momčadi...

"Gledao sam zadnje dvije utakmice PSG-a. Definitivno je proradila i više nego što je bilo kod Neymara a pogotovo kod Mbappéa, ta lopta više ne ide tamo gdje bi trebala ići. Jednostavno, svi su je zagnjavili i kao da se dokazuju jedan drugom. Ne znam, ne miriši na dobro. Čak i ne znam postoji li i jedan trener koji bi takve stvari mogao riješiti".

Da, kad smo kod trenera, bila je i ona situacija kad je Mauricio Pochettino prije osam dana, izvadio Messija iz igre protiv Lyona u Parizu. Messi je izašao iz igre u 76. minuti, a do tada je igrao dosta dobro. Argentinac se naljutio zbog toga što je morao izaći do te mjere da je treneru odbio pružiti ruku po izlasku. Taj potez odmah je postao glavna vijest u svim svjetskim sportskim medijima. Pochettinova odluka razljutila je šeika Khalida. Objavio je fotografiju na kojoj Pochettino maše uz poruku: London je prekrasan grad, to znate…'

'Ne znam toga trenera koji bi to mogao riješiti'

"Zato kažem, ne znam toga trenera koji bi to mogao riješiti, ja ne vidim. To su prevelike klase, prevelike zvijezde da bi to bilo pod nekom kontrolom. Tu će sigurno patiti rezultat. Veliki rezultat im neće doći u tako jednoj atmosferi. Trener je u takvoj situaciji najbitniji ali opet kažem, ne vjerujem da postoji taj trener, ne sjećam se da je netko ikad imao takva tri igrača u momčadi. Toliko bitnih, takve zvijezde, od kad sam ja živ. U Barceloni je bila jedna priča, sad je druga. Neke stvari sad treba prihvatiti. Klub i trener tu morao urigirati. Osobno, da sam trener PSG-a, pustio bi Mbappéa da ide. Jedno nezadovoljstvo manje. Dovoljne su im dvije ekstra zvijezde da naprave rezultat. Ovako neće ništa.