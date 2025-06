Kruno Jurčić doveo svoj Pyramids do najvećeg uspjeha u povijesti kluba

Nogometaši egipatskog Pyramidsa, koje vodi hrvatski stručnjak Krunoslav Jurčić, po prvi puta su u svojoj povijesti osvojili pehar pobjednika afričke Lige prvaka.

Nakon 1-1 u prvom susretu Pyramids je u uzvratu, na domaćem terenu, s 2-1 svladao Mamelodi Sundowns, sastav iz Južnoafričke Republike i s ukupnih 3-2 proslavio u Kairu veliku pobjedu. Jurčićev sastav je poveo u 23. minuti nakon pogotka Mayele, dok je na 2-0 povećao Ahmed Samy. Gosti s juga Afrike su do kraja tek uspjeli smanjiti pogotkom Raynersa u 75. minuti.

S 12 naslova afričkog prvaka rekorder je jedan drugi egipatski klub, Al Ahly, dok je Mamelodi Sundowns ostao na jednom naslovu prvaka kojeg je osvojio 2016. godine.

U domaćem prvenstvu, Jurčiću je prvo mjesto izbjeglo za dva boda, a još ima priliku osvojiti egipatski Kup u četvrtak u finalu protiv Zamaleka.

POGLEDAJTE VIDEO: Marko Vargek za RTL Danas donosi najnovije informacije iz Rijeke: Priključila se dva prvotimca