Nizozemci žarko žele zadržati Perišića u PSV-u. Nude mu bogati ugovor, ali i veliku čast

Ivan Perišić igra odličnu sezonu u PSV-u. Nizozemci su oduševljeni njime, ali još nije sigurno gdje će Ivan nastaviti karijeru. Ugovor s PSV-om mu istječe na kraju sezone, a već se pisalo da ću mu PSV ponuditi bogatstvo, ali da je moguć i povratak u Lige petice, točnije u Juventus.

Podcast koji se bavi PSV-om, Rood Wit Podcast, pozabavio se Perišićem i uvjereni su da treba ostati. Ne samo to, Nizozemci žele Perišiću dati i kapetansku vrpcu. "Mislim da on čeka unosan ugovor i da PSV mora smisliti prokleto dobar plan," počinje navijač Pascal van der Voort u Rood Wit Podcastu. "Za mene je on kapetan iduće sezone, ako ostane. Po svemu sudeći. Je li on osoba koja se izdvaja u skupini? Mislim da jest. Ako se usuđuješ pred kamerama reći da PSV nije složna momčad... Ako pred kamerama ne štediš ekipu, to ne radiš ni u svlačionici", osvrnuo se navijač na situaciju nakon Arsenala kada je Perišić javno kritizirao izostanak timskog duha.

'Bilo bi savršeno'

"Kad ima loptu, vidite ga kako gestikulira prema drugim igračima," bivši nogometaš Tommie van der Leegte dodaje. "On im u osnovi govori što treba učiniti. Bilo bi savršeno da ostane i bude kapetan jer je jako dobar i ima iskustva. Definitivno bih pozdravio njegov ostanak i također da postane kapetan," kaže Van der Leegte.

Uz pojačan novčani ugovor, kapetanska vrpca mogla bi Perišiću biti dovoljan motiv da ostane u PSV-u uoči nastupa na Svjetskom prvenstvu 2026. PSV će sigurno igrati Ligu prvaka sljedeće sezone, a još su koliko-toliko u borbi za naslov prvaka Nizozemske ove sezone. Za Ajaxom zaostaju sedam bodova s utakmicom manje, četiri kola do kraja.

