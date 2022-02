Nije sve idealno u raju zvanom PSG, iako je sve to daleko od raja. Nakon posljednjeg poraza PSG-a od Nantesa u Ligue 1 došlo je do velikih tenzija u pariškom klubu i strani mediji pišu o mogućim promjenama, ali i strateškim potezima spasa trenutnog sportskog menadžmenta u klubu, kao i ne baš dobrim rezultatima trenera prve momčadi.

Foot Mercato piše da su veze trenera, sportskog direktora i čelnika kluba sve slabije i kako idu ravno krahu. U svlačionici se, pak, problemi gomilaju oko Lionela Messija, a u stručnom dijelu problemi se vežu za sportskog direktora Leonarda.

Imaju plan

No, to nije sve... Osim financijskog pitanja koje uvijek prisutno u klubu koji ima novac, ali i ambiciju, Leonardo i pariški sportski menadžment pod povećalom su, ali i takvi su spremni snažno udariti na tržište kako bi uvjerili Kyliana Mbappéa da ostane u Paris Saint-Germainu. Jer, upravo je taj supermladić spas i za njega i njegove ljude...

Pet godina nakon dolaska u PSG i više od 150 postignutih golova za pariški nogometni klub, Kylian Mbappé bi se sljedeće sezone, kada mu ističe ugovor, mogao oprostiti od Paris Saint - Germaina. Štoviše, klan Mbappé već je dao moralnu obvezu Real Madridu ako sljedećeg ljeta bude imao koristi od svog statusa slobodnog igrača, kako je le10sport.com otkrio prošlog siječnja.

Ipak, kao što su Téléfoot i The Independent pisali prošli tjedan, čak su najavljivali taj zlatni ugovor s tjednom plaćom od oko 1,2 milijuna eura, koju bi eventualno mogli ponuditi reprezentativcu Francuske.

PSG snažno želi udariti na tržište

PSG želi snažno udariti na tržište kako bi uvjerio Mbappéa da ostane. Međutim, osim pitanja plaće zbog kojeg bi Kylian Mbappé postao najplaćeniji igrač na svijetu, Leonardova sportska uprava bila bi spremna učiniti sve kako bi ga potaknula da ostane u PSG-u.

Prisutan u The Athletic's The Totally Football Showu, novinar Julien Laurens otkrio je da Paul Pogba, Antonio Rüdiger i Franck Kessié, znači zvijezde koje će na ljesto imati status slobodnih igrača ovog sad nadolazećeg ljeta. , mogao sletjeti u PSG. Osim toga, potencijalno imenovanje Zinedinea Zidanea za trenera iskoristilo bi se za uvjeravanje Mbappéa da mu PSG-ov sportski projekt najviše odgovara i da ostane.

Promjene se naziru, ako se ne dogodi neko čudo

Više francuskih medija navodi da su čelnici PSG-a vrlo nezadovoljni poslom koji Leonardo obavlja te je izvjesno da će ga na kraju sezone smijeniti s pozicije, ako se ne dogodi neko čudo. Isto tako, Pochettino bi trebao na ljeto napustiti klub bez obzira na to kakve rezultate postigne do kraja sezone, jer jednostavno PSG, ovakav PSG s Messijem i ekipom, je ono što on ne vodi dobro...

Također, prema pisanju isto Foot Mercata, čelnici PSG-a trenutno se nalaze u Dohi gdje pregovaraju sa Zinedineom Zidaneom i Arseneom Wengerom. Obojica se nalaze u Dohi zbog priprema za Svjetsko prvenstvo u Kataru krajem godine, a PSG želi da prvi bude sljedeći trener kluba, a drugi sportski direktor.