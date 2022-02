U derbiju 23. kola francuskog nogometnog prvenstva PSG je na gostovanju sa 5-1 deklasirao aktualnog prvaka Lille na čijim vratima je bio hrvatski reprezentativac Ivo Grbić.

Bio je to sudar aktualnog i gotovo sigurno novog francuskog prvaka, a gosti su na koncu slavili sa 5-1, premda je moglo biti i uvjerljivije.

Na vratima domaće momčadi branio je hrvatski reprezentativac Ivo Grbić, koji je loše reagirao kod prva dva gola Parižana.

Ogromni kiksevi

PSG je stigao do prednosti u desetoj minuti nakon velike pogrške hrvatskog vratara. Nuno Mendes je ubacio s lijeve strane, Grbić je uhvatio loptu, no ispala mu je, što je iskoristio Danilo Pereira pogodivši u praznu mrežu za 1-0. Sven Bootman je izjednačio u 28. minuti, no radost domaćih navijača kratko je trajala.

Samo pet minuta kasnije gosti su stigli do nove prednosti. Lionel Messi je ubacio loptu iz kornera, Grbić je pokušao boksati, no promašio je loptu, a Presnel Kimpembe lagano pospremio za 2-1. U 38. minuti je već bilo 3-1, a pogdak je postigao Messi.

U drugom dijelu PSG je postigao još dva gola. U 51. minuti Pereira je pucao s ruba kaznenog prostora, lopta je nekoga pogodila u leđa i malo promijenila smjer završivši iza Grbićvih leđa. Golijadu je zaključio Kylian Mbappe u 67. minuti fantastičnim golom s ruba kaznenog prostora. Posljednjih 20 minuta za Lille je igrao i Domagoj Bradarić.