Jednom od najboljih nogometaša na svijetu, francuskom napadaču Kylianu Mbappéu, ovoga ljeta istječe ugovor s PSG-om i on ga odbija produžiti jer, kako se vjeruje, želi nastaviti karijeru u španjolskom Real Madridu, čiji je veliki navijač.

Mbappé ovoga ljeta može potpisati za 'Kraljeve' kao slobodan igrač i u PSG-u se ne mire s takvim raspletom.

Prošloga tjedna se pojavila vijest da su mu Parižani voljni ponuditi ugovor s rekordnom plaćom kako bi ostao u klubu, a nešto kasnije i da je Mbappé voljen pristati na njega, ali samo ako mu klub ispuni četiri uvjeta.

Prvo, Mbappé želi da uprava PSG-a ozbiljnost podigne na višu razinu i da se smanji sloboda nekih igrača, koja mu se nimalo ne sviđa.

Drugo, Mbappé želi biti broj jedan u klubu i na terenu. Želi biti zaštitno lice PSG-a i glavna zvijezda.

Treće je to da dobije ugovor do 2024., ali i da u njemu bude klauzula koja mu omogućava odlazak sljedećega ljeta ako on tako odluči.

Zadnji, četvrti, Mbappéov uvjet je da želi biti najplaćeniji igrač na svijetu, što će biti i najlakše jer mu je PSG takav ugovor već i namjeravao ponuditi.

Razvoj situacije s Mbappéom pomno prate u Real Madridu. Iako su uvjereni da neće izgubiti Mbappéa i da će on doći u njihove redove, 'Kraljevi' imaju i plan B ako posao s mladim Francuzom popadne.

Plan B

Kako javljaju britanski mediji, ako Mbappé ne potpiše za Madriđane, Real će krenuti po egipatskog napadača Mohameda Salaha iz Liverpoola.

Salah je prva zvijezda Redsa, no njegova budućnost je vrlo neizvjesna jer njemu ugovor istječe 2023. godine i pregovori oko produženja se ne razvijaju dobro.

Salah u novom ugovoru traži značajnu povišicu, što mu Englezi ne žele ispuniti pa je lako moguće da ga prodaju u nadolazećem prijelaznom roku.