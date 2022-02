Jedan od najboljih nogometaša na svijetu Kylian Mbappé (23) voljan je potpisati novu ugovor s PSG-om, ali samo ako mu klub ispuni četiri uvjeta, javlja L'Equipe.

Mladom Francuzu na kraju ove sezone istječe ugovor s njegovim PSG-om i on ga je odbio produžiti jer je htio karijeru nastaviti u španjolskom Real Madridu, u kojega ovog ljeta može otići kao slobodan igrač.

Parižani se ne mire s takvim raspletom i nedavno se pojavila informacija da će mu ponuditi novi ugovor po kojemu bi postao najplaćeniji igrač na svijetu. Ako pristane na taj ugovor, Mbappé bi zarađivao nevjerojatnih milijun eura tjedno.

Mbappé je, podsjetimo, prošloga ljeta bio blizu transfera u Real, koji je za njega nudio gotovo 200 milijuna eura, no PSG je odbio tu ponudu i sada čini sve u svojoj moći da ga zadrži u klubu.

Nakon što se pročulo kakav ugovor PSG planira ponuditi Mbappéu, britanski Independent objavio je da su u Real Madridu spremni otići korak dalje. Kako bi ga privukao u svoju momčad, Kraljevski klub je sada spreman premašiti ponudu PSG-a i Mbappéu ponuditi čak 1,2 milijuna eura tjedno.

Četiri uvjeta

Najutjecajniji francuski sportski list L'Equipe sada je objavio da je Mbappé otvoren za ostanak u Parizu i da će potpisati novi ugovor s PSG-om, ali samo ako mu oni ispune četiri uvjeta.

Prvo, Mbappé želi da uprava PSG-a ozbiljnost podigne na višu razinu i da se smanji sloboda nekih igrača, koja mu se nimalo ne sviđa.

Drugo, Mbappé želi biti broj jedan u klubu i na terenu. Želi biti zaštitno lice PSG-a i glavna zvijezda.

Treće je to da dobije ugovor do 2024., ali i da u njemu bude klauzula koja mu omogućava odlazak sljedećega ljeta ako on tako odluči.

Zadnji, četvrti, Mbappéov uvjet je da želi biti najplaćeniji igrač na svijetu.