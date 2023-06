Ines Goda Forjan javila se iz Rotterdama u RTL Danas dan nakon pobjede Hrvatske nad Nizozemskom 4-2 kojom su izborili finale Lige nacija.

U njezinom društvu u Rotterdamu bio je predsjednik HNS-a Marijan Kustić.

"Sigurno da sam ponosan na igrače, izbornika, stožer, naše navijače. Uistinu prekrasna atmosfera, ovdje na stadionu i naravno velika podrška iz Hrvatske. Veliko hvala svima", započeo je Kustić pa nastavio:

"Utakmica za infarkt, ali smo pokazali karakter, zajedništvo, ono što krasi i mislim da su to dečki zaslužili na čelu s Lukom Modrićem. Evo, ovih dana pišemo povijest."

U finalu nas čekaju Španjolsku ili Italije.

"Ja sam rekao jučer, ako mi budemo pravi, da se ja nikoga ne bojim, ali možda ovako malo više Italija. Ono što je bitno da igrači budu zdravi, spremni. Volja, želja postoji. Ovakvu atmosferu nisam dugo vidio, a mislim da dečki to zaslužuju. I da napokon uzmemo zlato i dignemo pehar."

Luka Modrić je otkrio da će nakon Lige nacija reći nastavlja li igrati za reprezentaciju.

"To će Luka sam reći, on voli Hrvatsku, igra sa srcem. Svaki put me fascinira željom i na treningu i na utakmicama, dao Bog da bude tu što duže. Puno pričam s njim, ali mislim da on treba to reći. Ali mislim da ćemo se veseliti još."

Hrvatska će sigurno imati i veliku podršku navijača u finala, traži se ulaznica više.

"Dobit ćemo još kontigent ulaznica za naše navijače, sam predsjednik UEFA-e Aleksandar Čeferin je jučer nakon utakmice rekao da će sada biti ludnica za ulaznicaima. Navijači će biti pravovremeno obavješteni, veliki je interes, puno je zahtjeva, mi ćemo kao savez sve napraviti da dobijemo još ulaznica."

Sprema se potencijalni doček u ponedjeljak.

"To radi naš glasnogovornik sa svojim timom ljudi, jučer me i gradonačelnik zvao, pitao je oko dočeka. Postoje razgovori, ali koncentrirajmo se na nedjeljnu utakmicu, i ako Bog da, ako osvojimo zlato."

Komentirao je potencijalnu kaznu zbog skandiranja navijača.

"Teško je reći, kazna će biti, bitna je pobjeda. Navijači su bili super, naravno da je moglo i bez tih povika prema sucu. Ne razmišljam o tome. Bitno je da su navijači tu uz nas i daju nam podršku. S ovim smo pokazali koliko je jedinstvo i zajedništvo bitno i koliko smo tada jaki", zaključio je Kustić.