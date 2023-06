Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić proglašen je igračem utakmice u kojoj su Vatreni nakon produžetka pobijedili Nizozemsku i izborili plasman u finale Lige nacija.

"Odigrali smo briljantnu utakmicu, baš kakvu smo željeli. Možda ne u prvih 20 minuta, ali nakon toga smo bili sve bolji i bolji," kazao je Modrić.

Još jednom je pokušao otkriti koja je tajna njegovog uspjeha i fantastičnih igara koje pruža i u 38. godini života.

"Jednostavno volim nogomet. To je snaga i moj pokretač," kazao je iskreno.

Modrić je oduševio i Srbe, točnije novinare Kurira koji su mu posvetili tekst pod naslovom: "Čisto da se poslije ne čudimo - gdje su Hrvati, a gdje smo mi: Luka Modrić u 38. godini ljetni odmor provodi ginući za hrvatski dres."

"Ako netko ima 'pravo' da ljetnji odmor provede u bilo kojem dijelu svijeta, uživajući nakon završetka naporne sezone - to je on. Ako netko ima pravo reprezentaciji reći 'preskačem ovo' i otputuje na odmor - to je on. Ako ima netko na koga se svi nogometaši trebaju ugledati po pitanju istinskog patriotizma - to je na njega. Na Luku Modrića", pišu u tekstu pa ističu:

"Kada se zapitamo, a mnogo puta smo se zapitali, zašto Hrvatska ima toliko uspjeha u nogometu, a nas često nema ni na mapi. Pa možda je odgovor u Luki Modriću i njegovom razmišljanju i odnosu prema državnom dresu. Od neprocenjivog je značaja da predvodnik generacije daje ovakav primjer kakav daje Modrić. Taj pošten i iskren odnos prema dresu, u kojem očito najviše voli igrati, na kraju uvijek i daje rezultate. Zato su tu gdje jesu. I zato su razbili Nizozemsku usred Rotterdama.