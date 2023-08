Prvak Farskih Otoka KI Klaksvik igrat će u trećem kolu kvalifikacija za Ligu prvaka, nakon što je u raspucavanju s 11 metara izbacio švedskog prvaka Hackena pred njegovim navijačima.

Prva utakmica odigrana na Farskim Otocima završila je bez pogodaka, da bi u uzvratu rezultat nakon 90 minuta bio 2-2, a nakon 120 minuta 3-3.

Prišlo se izvođenju jedanaesteraca. U prve tri serije svi su izvođači bili precizni. No, onda je Rygaard bio prvi koji nije pogodio mrežu za Šveđane, ali je to isto propustio učiniti i Gussias za goste. Sandbergova lopta također nije završila u mreži, a onda je Vegard Forren pogodio i poslao Klaksvik najmanje u grupnu fazu Konferencijske lige.

Prvak Farskih Otoka će za plasman u zadnje kolo kvalifikacija Lige prvaka igrati protiv norveškog prvaka Moldea koji je pobjedom 2-0 pred svojim navijačima izbacio finski HJK.

Jedanaestercima je odlučen i pobjednik u srazu Genka i Servettea. Belgijci nisu uspjeli iskoristiti prednost domaćeg terena nakon 1-1 u Švicarskoj. Utakmica u Genku završila je 2-2 nakon 90 i 120 minuta. U raspucavanju nije bilo nikakve neizvjesnosti, jer je Carlos Cuesta bio jedini uspješan izvođač kod domaćih, a gosti su pogodili sva četiri izvedena jedanaesterca i tako izborili plasman u 3. kolo, a tamo ih čeka škotski doprvak Rangers.

Od hrvatskih nogometaša koji igraju u stranim klubovima najznačajniju ulogu u plasmanu neke momčadi u 3. kolo imao je Fran Tudor koji je u 51. minuti dvoboja postigao pogodak za poljski Rakow na gostovanju kod Qarabaga. U tom trenutku to je značilo dva gola prednosti za prvaka Poljske koji je u prvoj utakmici pobijedio s 3-2. Tudorov gol je bio sjajan. Biviši igrač Hajduka je s 15 metara iskosa s desne strane preciznim i snažnim udarcem pogodio suprotne rašlje. Azerbajdžanski prvak je do kraja utakmice uspio samo izjednačiti, ali to nije bilo dovoljno za produžetak. Rakow će u 3. kolu igrati protiv ciparskog Arisa iz Limassola.

Utakmicu s najviše pogodaka, čak njih devet, odigrali su FC Kopenhagen i islandski Breidablik. Danski prvak je pobijedio sa 6-3 te s ukupnih 8-3 prošao u 3. kolo. Islanđane je "pokopao" njihov sunarodnjak, 18-godišnji napadač Orri Oskarsson koji je postigao "hat-trick" i upisao još jednu asistenciju. U borbi za prolaz u doigravanje za Ligu prvaka Dance čeka praška Sparta.