Gorica je pobijedila Šibenik sa 1-0 u prvoj utakmici 29. kola Prve HNL, koja je u subotu odigrana na Šubićevcu.

Gosti su do pogotka vrijednog tri boda došli u 40. minuti, kad je mrežu zatresao makedonski napadač Vlatko Stojanovski.

Četvrti uzastopni poraz za Šibenčane

Pod vodstvom novog trenera Samira Toplaka Goričani su ostali neporaženi u četiri prvenstvene utakmice, u kojima su osvojili 10 od mogućih 12 bodova. S druge strane je produbljena rezultatska kriza Šibenčana koji su doživjeli četvrti uzastopni poraz te šesti u posljednjih sedam prvenstvenih dvoboja.

Još jednom su šibenski napadači ostali bez učinka, a gostujući vratar bez pravog posla, jer nije imao potrebe za intervencijom, iako je domaća momčad dolazila u zadnju trećinu, ali je ostala bez preciznosti i mirnoće kod završnih udaraca ili dodavanja.

Šibenčani još čekaju na prvu domaću pobjedu protiv Gorice

Gorica je u svojim pokušajima i prijetnjama bila konkretnija, a odlučujući trenutak utakmice dogodio se u 40. minuti. Atiemwen je jednim driblingom izbacio svog čuvara i stvorio prostor za ubačaj u kazneni prostor, gdje je Anthony Kalik glavom spustio loptu za Vlatka Stojanovskog, a makedonski napadač svladao Lovru Rogića.

Šibenik je najbolju priliku za izjednačenje imao u 66. minuti, kad je šut Ivice Vidovića Krizmanić uspio blokirati na gol-crti.

Velikogoričani su pobjedu mogli potvrditi u 83. minuti kad se u prilici našao Kalik, ali je pogodio vratnicu. Ipak, Gorička obrana je izdržala do kraja utakmice i došla do treće pobjede na četiri gostovanja na Šubićevcu otkako se Šibenik vratio među prvoligaše. Šibenčani još čekaju na prvu domaću pobjedu protiv Gorice, a čekanje će se nastaviti do sljedeće sezone.