Nakon posve neuvjerljive nogometaši madridskog Reala ipak su u petak uspjeli osvojiti tri boda, u gostima su, u dvoboju 15. kola španjolske La Lige, svladali Valladolid 2-0.

Izjednačena utakmica, u sporom ritmu, trajala je sve do same završnice. Real je imao nešto veći broj prilika, ali i domaćin je znao zaprijetiti. Utakmica je odlučena u zadnjih desetak minuta i to nakon što je dosuđen jedanaesterac za Real, a prethodno je lopta pogodila u ruku Javiera Sancheza, u domaćem šesnaestercu. Karim Benzema je realizirao jedanaesterac za 1-0, a uz to je domaći igrač Sergio Leon zaradio isključenje zbog prigovora. Do kraja je Benzema postigao još jedan pogodak, a od 88. minute je zaigrao i kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić.

A nakon susreta u javnost je isplivao jedan incident koji su napravili domaći navijači.

Naime,oni su rasistički vrijeđali brazilskog napadača Viniciusa Juniora. Dok je prolazio pored njih s tribina su mu vikali da je "us**na crnčuga" i "majmun", sve snimili i video se ubrzo proširio društvenim mrežama.

Vinicius je, podsjetimo, i ranije bio česta meta rasističkih uvreda protivničkih navijača.