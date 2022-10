Za kraj radnog tjedna čeka nas pravi spektakl. Na Poljudu će ovog petka gostovati Dinamo, a najveći hrvatski derbi počinje u 18 sati. Dinamo je uvjerljivo prva momčad lige s čak osam bodova prednosti nad drugim Hajdukom. U slučaju pobjede na Poljudu, Modri bi pobjegli na velikih plus 11, čime bi napravili dobar korak prema novom naslovu prvaka.

"Veselim se najvećem hrvatskom derbiju, kako ja, tako i moji igrači. Čeka nas prekrasni nogometni ambijent na Poljudu, a mi smo dobro raspoloženi i želimo što bolje zaključiti listopad. Nakon Hajduka čekaju nas Milan, Osijek i Chelsea, a za takav niz nema bolje generalke od Poljuda. U Hrvatskoj nema boljeg podražaja od ovakve utakmice, sjajna uvertira za Milan", najavio je susret trener Modrih, Ante Čačić.

" Imamo veliki fond igrača, možemo rotirati pola momčad i s te strane smo u prednosti. Oni su pak u dobrom tonusu, učinkoviti su i imat će potporu tribina što nam garantira dobru utakmicu. No, ja sam optimist i vjerujem da ćemo pokazati kvalitetu", poručio je Čačić, svjestan podrške s tribina koju će uživati domaći Hajduk.

Zašto je slab odaziv?

S druge strane, Modre neće bodriti broj navijača na koji su navikli kada je riječ o derbijima na Poljudu. Prisjetimo se, prošle su sezone Boysi tražili čak 1500 karata za južnu tribinu, dok je sada situacija znatno drugačija. Naime, Dinamo je od Hajduka dobio 1463 ulaznica, a cijena im je bila 40 kuna.

Prodavale su se isključivo na Ticket pointu kod stadiona Maksimir, ali je po njih došlo svega 550 ljudi, što je nešto više od trećine koja je puštena u prodaju. Aktualni hrvatski prvak tako će imati malobrojnu podršku, odnosno znatno manju nego na što su navikli. Pa u čemu je problem?

Problema je nekoliko, a najveći je termin susreta. Utakmica se igra u 18 sati u petak, radni dan, što je poprilično nezgodno, a ne pomažu ni upute policije. Naime, oni su navijačima Dinama poručili kako najkasnije do 15 sati moraju biti na prihvatnom mjestu u Dugopolju. S obzirom na to da Split baš i nije tako blizu Zagreba, to bi značilo da navijači već u kasnijim jutarnjim satima moraju krenuti na put, a očito je to teško izvedivo…

Prihvat organiziranih i neorganiziranih skupina navijača bit će na izlazu s autoceste A1 – naplatna postaja Dugopolje.