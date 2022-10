Za kraj radnog tjedna čeka nas pravi spektakl. Na Poljudu će ovog petka gostovati Dinamo, a najveći hrvatski derbi počinje u 18 sati. Dinamo je uvjerljivo prva momčad lige s čak osam bodova prednosti nad drugim Hajdukom. U slučaju pobjede na Poljudu, Modri bi pobjegli na velikih plus 11, čime bi napravili dobar korak prema novom naslovu prvaka.

"Veselim se najvećem hrvatskom derbiju, kako ja, tako i moji igrači. Čeka nas prekrasni nogometni ambijent na Poljudu, a mi smo dobro raspoloženi i želimo što bolje zaključiti listopad. Nakon Hajduka čekaju nas Milan, Osijek i Chelsea, a za takav niz nema bolje generalke od Poljuda. U Hrvatskoj nema boljeg podražaja od ovakve utakmice, sjajna uvertira za Milan", najavio je susret trener Modrih, Ante Čačić.

Momčad aktualnog hrvatskog prvaka već će se danas zaputiti prema Splitu, gdje će odraditi posljednje treninge uoči najvećeg hrvatskog derbija. No, iako su u sjajnoj formi, među Modrima ipak ima problema.

Problem prije puta u Split

"Nažalost, među nama je zavladala viroza. Bolesni su Ljubičić i Štefulj, a na Poljudu sigurno neće biti Emrelija, Bulata i Nevistića iz istog razloga. Vjerujem da će to tu stati, da neće biti veće epidemije u svlačionici, ali to ćemo znati prije današnjeg treninga, nakon kojeg idemo na ručak pa krećemo za Split. Derbi? Velika su očekivanja, rekao sam igračima da tu nema priče, u derbiju je sve moguće. Mi imamo kvalitetu i želimo iz susreta izaći kao pobjednici", nastavio je.

Ovo će biti prvi put da Čačić vodi Dinamo na Poljudu, a on ističe kako misli da je momčad spremna za nastavak pobjedničkog niza. Ipak, smiruje strasti pa tvrdi da ova utakmica neće riješiti prvenstvo, kako god završila. Pohvalio je Hajduk i razinu njihove igre pa dodao:

"Pokazali smo zadnjih mjeseci da imamo kvalitetu, možemo ju pokazati protiv svakoga. Imperativ je da budemo na svom maksimumu, držim da takvi možemo biti i u Splitu. Imamo veliki fond igrača, možemo rotirati pola momčad i s te strane smo u prednosti. Oni su pak u dobrom tonusu, učinkoviti su i imat će potporu tribina što nam garantira dobru utakmicu. No, ja sam optimist i vjerujem da ćemo pokazati kvalitetu", poručio je.

Čeka ih težak raspored

Zna Čačić da Hajduk nije jedini klub u Hrvatskoj koji igra u dobroj formi.

"Ne smijemo zanemariti niti Osijek, dižu se i igraju sve bolje. Mogu ući u dobar ritam osvajanja bodova, a mi moramo biti fokusirani na svaku utakmicu, ne gledati protiv koga igramo", a onda se osvrnuo i na sudačke pogreške u posljednjim kolima: "Ne treba se gurati suce u prvi plan, oni su sastavni dio utakmice, ljudi su od krvi i mesa i može im se dogoditi pogreška. Ne mislim da su namjerne", rekao je.

Istaknuo je kako mu je drago što je Robert Ljubičić odabrao Hrvatsku pa se osvrnuo na jedan od najtežih poraza u karijeri koji se dogodio upravo na - Poljudu.

"Sjećam se toga, bilo je 7:1, 2007. godina. Inter je bio jako mlad, Lovren je imao svega 18 godina, a Rukavina i Kalinić su nam zabili po tri komada. No, imao sam i dobrih nastupa tamo, s Osijekom 1995., gusto sam gubio sa Slaven Belupom, Osijekom… Ali to je bila druga priča, to su bile momčadi u kojima je Hajduk bio sigurni favorit, sutra to više nije. Posebno sam motiviran zbog toga, želim nastaviti dobar niz na klupi Dinama i protiv Hajduka", zaključio je.