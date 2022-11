Veliki Portugalac Cristiano Ronaldo odlučio je potpuno otvoriti dušu u velikom intervjuu koji je dao poznatom britanskom voditelju Piersu Morganu. Nakon još jedne turbulentne sezone bio je i izbačen iz momčadi jer je bio uvrijeđen što je pričuva, a propustio je i zadnje dvije utakmice, navodno zbog bolesti.

Ronaldo je u istupu koji je odjeknuo planetom rekao kako su ga u Man Unitedu, klubu u koji se vratio, a koji ga je lansirao u orbitu prije odlaska u Real u kojem je dostigao, dodirnuo zvijezde, izdali i kako ga žele otjerati iz kluba…

Portugalski nogometaš istaknuo je kako ne poštuje Ten Haag te dodao kako obitelj Glazer, koja je vlasnik Manchester Uniteda, ne zanimaju sportski rezultati kluba. Ten Haag želi da Ronaldo napusti klub već u siječnju sljedeće godine, jer je Portugalac ovim potezom pokušao razbiti jedinstvo u momčadi.

'On je slijepac'

Cijelu situaciju je komentirao proslavljeni Talijan Antonio Cassano, poznat po tome što daje vrlo oštre kritike: "Ronaldo nema hrabrost priznati da on više nije isti igrač kao u posljednje tri godine. Ove godine je morao otići u Sporting i nakon Svjetskog prvenstva se oprostiti. On je problem za trenere, svoje suigrače dovodi u nevolje. Nije čak nazvao ni Benzemu da mu čestita na osvajanju Zlatne lopte", rekao je Cassano pa dodao:

"On je slijepac i misli da može igrati do 50. godine. Dragi Ronaldo, reći ću ti jednu stvar. Završi sve nakon Svjetskog prvenstva. On misli da može igrati na visokom nivou. Ima užasan ego, ali nije kao Messi koji može igrati uz nekoliko sjajnih igrača i opet se isticati radom. Ronaldo to više ne može podnijeti. Potvrdio je da uvijek sebe i svoju sebičnost čuva na prvom mjestu."

Ronaldo ima ugovor s Manchester Unitedom do lipnja sljedeće godine, a ove je sezone za "crvene vragove" odigrao 16 utakmica, a postigao je tri gola i imao dvije asistencije.