Barceloni 'pobjegla' meta: Sjajni krilni napadač potpisao desetogodišnji ugovor

Barcelonu se već drugo ljeto zaredom povezuje sa sjajnim krilnim napadačem Athletic Bilbaa, Nicom Williamsom. Nakon što je prošlog ljeta njegov dolazak vio praktički gotov, posao je propao zbog problema s registracijom, a sličan scenarij odigrao se i ovog ljeta. Sada se čini kako će Barcelona morati trajno odustati od 22-godišnjeg španjolskog reprezentativca.

Najpouzdaniji nogometni insajder Fabrizio Romano objavio je kako je Williams pristao na produženje ugovora s baskijskim klubom koji će ga zadržati na San Mamesu sve do ljeta 2035. Mladi ofenzivac tako je pristao ostati u klubu još deset godina, a novi ugovor uključuje i podizanje njegove odštetne klauzule s 58 milijuna eura na oko 85.

🚨❤️🤍 BREAKING: Nico Williams signs new long term deal at Athletic Club until June 2035!



The agreement includes new release clause for +50% compared to €58m previous one and salary increase.



⛔️ Barcelona deal OFF due to registration issues. pic.twitter.com/Ew5odMQqzL