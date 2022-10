Nakon poraza na Old Traffordu, u uglednom britanskom Daily Mailu pišu da trener Tottenhama Antonio Conte konstantno odgađa pregovore oko novog ugovora, a to je prema njima znak da želi otići iz Spursa.

U lipnju 2023., Conte će postati slobodan, a istu stvar je napravio u Interu i Juventusu kada je želio odlazak: "To je uobičajen uzorak Conteova ponašanja, no to ne znači da neće dati sve od sebe za Tottenham do sljedećeg ljeta kad mu istječe ugovor. Conte želi biti u velikim klubovima i ako ih ne može naći u inozemstvu, vratit će se kući u Italiju gdje ga Juventus čeka raširenih ruku", piše Daily Mail i nastavlja:

"Juventusov potpredsjednik Pavel Nedved obožava Contea s kojim je i igrao u tom klubu. Juventus dugo nije bio u ovako lošoj situaciji i, iako je predsjednik Andrea Agnelli veliki obožavatelj Allegrija, neće ga biti teško nagovoriti da uzme Contea koji jedini može spasiti posrnulog velikana."

Gerrard bivši

Nakon poraza od 3:0 na gostovanju kod Fulhama, legenda Liverpoola i sada već bivši trener Aston Ville, Steven Gerrard dobio je otkaz. Osvajao je bod po utakmici, što upravi nije bilo dovoljno s obziroom na puno uloženog novca u zadnje dvije godine.

Gerrard je otkaz dobio nakon samo 11 mjeseci, a engleski mediji pišu da će Aston Villa pokušati dovesti Mauricija Pochettina.