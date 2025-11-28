FREEMAIL
Procurio je dizajn! U ovakvim će dresovima Hrvatska istrčati na Svjetskom prvenstvu


Foto: Marko Lukunic/pixsell

Iako još uvijek nije službeno, obično je ova stranica u pravu

28.11.2025.
15:11
Sportski.net
Marko Lukunic/pixsell
Za samo tjedan dana saznat ćemo s kime će hrvatska nogometna reprezentacija igrati u skupini na Svjetskom prvenstvu 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Sada smo saznali u kakvim ćemo dresovima istrčati na američke travnjake sljedećega ljeta. 

Nogometna stranica Footy Headlines objavila je dizajn dresa. Iako još uvijek nije službeno, obično je ova stranica u pravu. Crveno-bijeli kvadratići su naravno dominantni, ali ovaj put sredina dresa je bijela, dok su kvadratići sa strana i vrlo malih dimenzija. Gostujući je dres u plavoj boji. Boja je tamno plava na kakvu smo navikli, a kao i kod domaćeg, sredina je samo plava, dok su kvadratići na stranama u svjetlijim i tamnijim nijansama plave.


Foto: Screenshot/footyheadlines

Sve o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji čitajte na portalu Net.hr.

Podsjetimo, ovo je posljednji Nikeov dres za hrvatsku reprezentaciju jer naš savez prelazi na Adidas nakon 26 godina vjernost Nikeu. Službeno predstavljanje novoga dresa trebalo bi biti u ožujku sljedeće godine.

