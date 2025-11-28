Procurio je dizajn! U ovakvim će dresovima Hrvatska istrčati na Svjetskom prvenstvu

Za samo tjedan dana saznat ćemo s kime će hrvatska nogometna reprezentacija igrati u skupini na Svjetskom prvenstvu 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Sada smo saznali u kakvim ćemo dresovima istrčati na američke travnjake sljedećega ljeta.

Nogometna stranica Footy Headlines objavila je dizajn dresa. Iako još uvijek nije službeno, obično je ova stranica u pravu. Crveno-bijeli kvadratići su naravno dominantni, ali ovaj put sredina dresa je bijela, dok su kvadratići sa strana i vrlo malih dimenzija. Gostujući je dres u plavoj boji. Boja je tamno plava na kakvu smo navikli, a kao i kod domaćeg, sredina je samo plava, dok su kvadratići na stranama u svjetlijim i tamnijim nijansama plave.

Foto: Screenshot/footyheadlines

Podsjetimo, ovo je posljednji Nikeov dres za hrvatsku reprezentaciju jer naš savez prelazi na Adidas nakon 26 godina vjernost Nikeu. Službeno predstavljanje novoga dresa trebalo bi biti u ožujku sljedeće godine.

