Dok se Cristiano Ronaldo nalazi na pripremama s reprezentacijom Portugala, u medijima se pojavila glasina vezana za reprezentaciju za koju će možda igrati u budućnosti njegov sin Cristianinho.

Za očekivati je da bi Ronaldov sin trebao nastupati, ako bude dovoljno dobar, za reprezentaciju u kojoj je njegov otac ostavio iznimno dubok trag srušivši sve rekorde no glasine sugeriraju da postoji još jedna opcija.

Naime, Cristiano Junior je rođen u San Diegu od surogat majke čiji identitet nije poznat no postoji teorija prema kojoj je dječaka rodila meksička konobarica koju je Ronaldo odabrao i kasnije joj dao 10 milijuna eura da se odrekne roditeljskih prava.

Kako je Meksiko ušao u igru?

Dodatni 'dokaz' da bi dječak mogao u budućnosti zaigrati za Meksiko je i snimka koja se pojavila u dokumentarcu o životu Georgine Rodriguez u kojoj Ronaldov sin nosi dres Meksika.

Priča djeluje prilično nategnuto pogotovo što je Cristiano mlađi još jako daleko od seniorskog nogometa.

Ipak, jasno je da Ronaldov sin posjeduje zamjetan talent te da ima realne šanse krenuti očevim stopama.

'Kod kuće imam 30 lopti. On je uvijek s loptom i voli to, ali neću ga tjerat da bude igrač jer to dolazi prirodno. To mora biti njegov izbor, a bit će što god želi.', otkrio je Cristiano Ronaldo jednom prilikom pričajući o nogometnim ambicijama svog sina.