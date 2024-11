Na današnji dan prije 15 godine Henry je prevarom odveo Francuze na SP, Irci mu nikad nisu zaboravili

Ako poznajete nekog Irca, pitajte ga gdje je bio na današnji dan prije točno 15 godina. Vjerujte mi, svaki će znati gdje je bio i zašto ga to pitate.

Bio je 18. studeni 2009. godine i Francuska i Irska igrale se na Stade de Franceu drugu utakmicu doigravanja za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2010. godine. Četiri dana ranije pred 74 tisuće ljudi u Dublinu Francuzi su pobijedili 1:0 golom Nicolasa Anelke u 68. minuti utakmice. Na Stad de Franceu četiri dana kasnije Irci su u 33. minuti preko Robbieja Keanea anulirali prednost Francuza i otišlo se u produžetke. U 103. minuti dogodila se kontroverza koju će Irci pamtiti zauvijek. Thierry Henry (koji je bio i u zaleđu), primio je centaršut Maloude rukom, točnije dlanom, spustio si loptu na nogu i asistirao Williamu Gallasu za pogodak Francuske. Švedski arbitar Martin Hansson pokazao je na centar, Henry i Francuzi su slavili dok su Shay Given, Paul McShane i Kevin Kilbane trčali za sucem i protestirali, ali bez učinka.

Sudac Hansson plakao je nakon utakmice

Pokrenulo je to pravu lavinu reakcija na Zelenom Otoku. Svi su, uključujući i političare, tražili ponavljanje utakmice, ali FIFA je takve želje sa smiješkom odbila. Thierry Henry postao je omražen u Irskoj, nazvali su njegovu ruku "Hand of Frog" (referenca na Maradoninu "Hand of God" i pogrdan naziv za Francuza (žabar)). Sudac Martin Hansson priznao je da je plakao poslije utakmice kada je vidio kakvu je pogrešku napravio i da je razmišljao da se ostavi suđenja. Henry je odmah nakon utakmice priznao: "Da, igrao sam rukom. Znam da je našim protivnicima to teško prihvatiti. Lopta je došla do mene i odbila mi se od dlan, naravno da sam je odmah dodao prema golu, nisam ja sudac", objasnio je Henry nakon lude utakmice. "Osjećam se posramljeno zbog načina na koji smo pobijedili i jako mi je žao zbog Iraca koji su definitivno zaslužili otići u Južnu Afriku. Ne mogu učiniti ništa više, nego priznati i ispričati se", pokušao je ispasti fer Henry.

Francuze je ubrzo stigla karma jer su doživjeli totalni kolaps u Južnoj Africi. Ispali su u skupini, a tijekom prvenstva je došlo do svađe i ekipa je okrenula leđa izborniku Raymondu Domenechu.

