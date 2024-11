Jedna reprezentacija najviše je profitirala proširenjem SP-a, kvalificirali su se praktički prije svih

Reprezentativna pauza bliži se kraju. Dok se Europljani zabavljaju Ligom nacija, a Afrikanci kvalifikacijama za kontinentalno prvenstvo, ostali kontinenti igraju kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2026. u Sjevernoj Americi.

Svjetsko prvenstvo koje će se u ljeto 2026. održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku bit će prvo s čak 48 reprezentacija što znači da ćemo na sljedećoj svjetskoj smotri gledati reprezentacije na koje nismo navikli. Ovim proširenjem neki su kontinenti više profitirali pa je recimo Europa dobila samo tri dodatna mjesta (16 u odnosu na dosadašnjih 13), Afrika je dobila četiri (5-9), Azija 3,5 (do sad su 4 išle izravno i jedna, eventualno, kroz play-off), Južna Amerika 2,5, Sjeverna Amerika 2,5, a Oceanija je dobila jedno zagarantirano mjesto dok su do sada bili bez sigurnog predstavnika pa je predstavnik Oceanije (uvijek Novi Zeland otkada je Australija "preselila" u Aziju) igrao internacionalno doigravanje protiv predstavnika ili Južne Amerike ili Azije ili Sjeverne Amerike. S tim proširenjem, mogli bismo reći da je Novi Zeland reprezentacija koja je najviše profitirala. Oni su praktički sigurno na SP, s obzirom koga sve moraju pobijediti u oceanijskim kvalifikacijama.

All Blacksi su do sada u kvalifikacijama odigrali tri utakmice i uvjerljivo su slavili u sve tri s gol-razlikom 19:1, pobijedili su Tahiti 3:0, a onda osam komada zabili Vanuatuu i Samoi čime su završili uvjerljivo prvi u toj skupini i plasirali se na final four. Chris Wood, napadač Nottingham Foresta, zabio je čak šest golova u te tri utakmice. U završnom turniru koji se, još pri tome, igra upravo u Novom Zelandu igrat će protiv Fidžija u polufinalu, a onda ih u finalu čeka pobjednik susreta Nova Kaledonija - Tahiti.

Tako bi se već 25. ožujka sljedeće godine Novi Zeland trebao plasirati na SP i ako ne dođe do super senzacije, Novi Zeland ćemo po drugi puta gledati na Svjetskom prvenstvu. Podsjetimo, 2010. u Južnoj Africi bili su jedina momčad koja nije izgubila na tome prvenstvu. Remizirali su u sve tri utakmice u skupini (Italija, Paragvaj, Slovačka) i završili treći u skupini ispred branitelja naslova, Italije.

