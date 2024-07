Prije točno 27 godina na Maksimiru je ostvarena jedna od najvećih nogometnih pobjeda u povijesti Dinama. Tog 30. srpnja 1997. na stadionu tadašnje Croatije Zagreb vladala je velika euforija uoči uzvratnog susreta prvog kola kvalifikacija Lige prvaka s Partizanom.

Procjenjuje se da je tada bilo oko 40.000 navijača. Bilo je to više od sporta jer je to bio prvi međusobni susret hrvatskog i srpskog kluba nakon rata. Prvi susret za tadašnju Croatiju nije prošao najbolje. Na stadionu JNA izgubili su minimalnim rezultatom 1-0. Stoga je veći pritisak na Maksimiru pao na leđa zagrebačkim Plavima.

No nije trebalo dugo da Maksimir erumpira od oduševljenja. U 12. minuti zabio je Silvijo Marić i odmah se u Zagrebu lakše disalo. A onda je krenuo plavi stroj Marjana Vlaka. Navijači na Maksimiru očekivali su pobjedu Croatije, ali ne tako visoku. Bila je to potpuna rapsodija Plavih. U 15. minuti zabio je najprije Igor Cvitanović za 2-0, rezultat koji je Croatiju vodio dalje.

A onda kao da se otvorila slavina i Zagrebački Plavi natrpali su mrežu Parnog valjka. Na 3-0 povećao je Mark Viduka, koji se iskupio za vratnicu u Beogradu. Pokušao je francuski sudac malo pogurati Partizan poklonjenim penalom, ali ukazao se nevjerojatni Dražen Ladić s obranjenim penalom i odbijancem.

Do kraja prvoga poluvremena bilo je 4-0 za Croatiju. Zabio je ponovno Marić u 42. minuti. Bio je to raspad sistema za Partizan. Konačnu točku na i stavio je Igor Cvitanović svojim drugim golom u 68. minuti za konačnih 5-0. Slavila se petarda u Zagrebu dugo u noć. Mnogi će se složiti da je to jedna od najvećih pobjeda u povijesti Dinama, a i dandanas rado je se sjete junaci s toga susreta. Bio je to dan koji će dinamovci zauvijek pamtiti.

