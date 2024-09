Prijateljstvo Benfice i Hajduka slavi 30. godina: Nije lijepo počelo, no danas i Zvezda strepi

Posljednjih dana, Crvena zvezda strepi pred jednom mogućnošću: dolaskom Torcide na Marakanu. Naime, nogometaši beogradskog kluba u četvrtak otvaraju sezonu Lige prvaka, a u goste im stiže Benfica.

Nije tajna da su Torcida i No Name Boys u izrazito dobrih odnosima, a 'rođendan' njihovog prijateljstva može se pripisati rujnu 1994. te iako je tako dugoročna uzajamna ljubav filmska priča, nesretan joj početak pada na 18. rujna.

Kako se rodilo prijateljstvo

Bila je to srijeda, 14. rujna 1994., dan kada je Hajduk protiv Benfice odigrao dugo iščekivanu borbu s europskim velikanima u Ligi prvaka. Od ranog jutra na Poljudu se okupljala ekipa zadužena za postavljanje transparenata. A onda su stigli i Portugalci. Prvi među njima bio je mladić u majici i kapi s natpisom 'NO NAME BOYS'. Predstavio se kao Gullit, jedan od vođa NNB-a. Portugalci, njih osmorica i jedna djevojka, stigli su iz Lisabona, prešavši 3.000 kilometara kombijem. Torcida ih je dočekala s poštovanjem, impresionirana njihovim trudom.

U kafićima i pizzerijama razmjenjivale su se priče o povijesti navijačkih skupina, sukobima i prijateljstvima. Torcida i NNB međusobno su si slali 'galone' piva. Portugalci nisu bili sigurni što ih čeka, čak su se pribojavali sukoba. Ipak, Torcida nije unaprijed donijela odluku kako će se postaviti prema gostima, ali dug put Portugalaca zaslužio je poštovanje. Vrhunac prijateljstva bio je trenutak kada su NNB razvili transparent s natpisom "FREEDOM FOR CROATIA", što je dodatno učvrstilo vezu između dviju skupina. Na kraju utakmice, rezultat je bio 2-1 u korist Benfice, ali ni to ih nije razdvojilo. Uslijedila je razmjena navijačkih rekvizita uz obećanje: "Vidimo se u Lisabonu!" Kako kažu Torcidaši, od rekvizita im nije ostalo ništa - jer su Portugalci sve 'pokupili'.

A onda... Šok!

Nakon najave atraktivnog gostovanja u Lisabonu, stigla je šokantna vijest – Portugalci, među kojima su bili Gullit, Tino i djevojka Rita, doživjeli su tešku prometnu nesreću u Španjolskoj na povratku kući. Svo troje je poginulo kad se kombi zbog trenutka nepažnje strmoglavio u provaliju tik do portugalske granice.

Dolazak Torcide u Lisabon 22. studenog 1994. izazvao je mješavinu emocija – prvi put su organizirano putovali avionom. Na rubu su bili i Boysi i Torcidaši; iščekivao se potencijalni prolazak u četvrtfinale Lige prvaka, ali istovremeno je svima na umu bio tragično poginuli trojac. Devetorica najodanijih splitskih navijača se, međutim, u kombiju uputila na isti put koji su prošli Gullit, Tino i Rita.

U lisabonskoj zračnoj luci, ekipu koja je putovala avionom dočekalo je tridesetak No Name Boysa s kojima su se srdačno grlili i pozdravljali, što je izazvalo čuđenje kod lokalne policije. Druženje je trajalo cijelu noć po lisabonskim kafićima, a jutro je donijelo zajednički ritual postavljanja transparenata na stadionu Luz. Nakon toga, uslijedila je zajednička fotografija s legendom Benfice Eusebiom, a kasnije i prijateljska utakmica između Torcide i NNB-a koja je završila izjednačeno 5-5, simbolično bez pobjednika.

Torcida je osjećala potrebu da oda počast poginulim prijateljima, pa su organizirali posjet Gullitovom grobu. NNB-i su uspjeli uvjeriti upravu svog kluba i UEFA-u da Torcidi bude dozvoljeno položiti vijenac u spomen na poginule prije same utakmice. Kada su torcidaši zakoračili na travnjak da polože vijenac, stadion je eruptirao u aplauzu. Dok su hodali prema tribini No Name Boysa, 50.000 gledatelja je stajalo i gromoglasno pljeskalo. Na tribinama su vladale emocije, suze i uzvici zahvalnosti. Uz skandiranje "Torcida! Torcida!", neki navijači su preskakali osiguranje kako bi zagrlili torcidaše.

No Name Boysi su uzvratili na svoj način – na donjoj tribini razvukli su transparent "Freedom for Croatia", dok su na gornjoj kartonima ispisali na savršenom hrvatskom jeziku "HRVATSKA SLOBODNA".

Rijetko koje prijateljstvo među navijačima zaživi ovoliko dugo. Iako nisu rijetkost, malo koje doživi tri desetljeća. Za razliku od ostalih prolaznih hirova, odnos između Benfice i Hajduka proživio je mnoge generacije te su s vremenom jedni drugima postali vječna 'zakrpa' na transparentima i zastavama.