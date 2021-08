Igrala se 35. minuta utakmice na Poljudu kada je krilni igrač Emir Sahiti, kojem je cilj bio povratak na Poljud i pokazivanje da je igrač za Hajduk, primio loptu na kojih 40-ak metara od vrata, sjurio se prema sredini kaznenog prostora Slaven Belupa, skrenuo blago ulijevo, prošao između dva igrača Slavena u trku i zabio za opće oduševljenje...

Igrač koji je prošle sezone proveo na posudbi u Šibeniku, obilježio je tako subotnju utakmicu 5. kola svojim Messijevskim potezom. Bio je to njegov ukupno drugi gol za Hajduk ove sezone, prvi je bio onaj u pretkvalifikacijama Konferencijske lige Tobolu. Sahiti se pokazuje kako je pravo pojačanje za Bijele, isto kao što se pokazao i dokazao na Šubićevcu...

U biti, najbolja stvar koja se Sahitiju dogodila prošle godine bila je posudba u Šibenik. Tamo se razigrao, uz Denija Jurića bio je prva napadačka opcija i puno je dobrih stvari napravio.

Sportski direktor Mindaugas Nikoličius je brzo prepoznao vrijednost mladog Albanca i to mu je bila jedna od prvih stvari kojom se pozabavio ovoga ljeta...

Sahiti se na kraju sjajno uklopio u ovaj napadački orijentirani Hajduk, ali način na koji on igra, vrlo brzo ga je približio navijačima koji cijene njegovu trku, zalaganje, borbenost i energiju koju ostavlja na travnjaku...

Javio nam se Emir Sahiti u ponedjeljak poslije podne kako bi podijelio dojmove samo za Net.hr.

NET.HR: Kako se sad osjećate dva dana nakon te fenomenalne akcije i gola, što vam u tom trenutku bilo u glavi kad ste primili loptu blizu centra?

SAHITI: Osjećam se odlično. Osjetio sam da ću zabiti gol, vidio sam priliku kad sam primio balun na 40 metara, vidio sam da je putanja, linija kretanja prema naprijed prazna. Moram pritom spomenuti Livaju, njegova kretnja kojom je izvukao, navukao dva igrača i oslobodio mi prostor. Livaja je dakle odlično, majstorski izvukao dva igrača i oslobodio meni put ka golu. Sjurio sam se u kazneni prostor i zabio.

Sahiti u trenutku kad je lopta išla u mrežu

NET.HR: Kako ste se osjećali kad ste zabili, slavili ste euforično?

SAHITI: Ma bio sam presretan, kako ne bi nakon nečeg takvog... Ipak je ovo bio moj prvi gol u HNL-u za Hajduk, općenito prvi u ovoj sezoni u prvenstvu. Nadam se da ću ovako nastaviti. Želim i hoću i dalje davati sve od sebe, ipak je to najbitnije kao i da mi pobjeđujemo. Samo da sam koristan momčadi i da Hajduk pobjeđuje, najvažnije je da klub bude uspješan. Bila je to naša treća uzastopna pobjeda, sad nas čeka Dragovoljac. Nadam se kako ćemo u Split iz Sigeta donijeti tri boda.

NET.HR: Vezali ste tri uzastopne pobjede, momčad se pojačala, ne samo vašim povratkom nego i dolaskom Krovinovića, a najviše ostankom Marka Livaje. Tu je i vratar Kalinić koji je ostao na Poljudu na kraju. Došao je i Mađar Gergő Lovrencsics, jedan od najvažnijih igrača mađarske reprezentacije koja je impresionirala na ovogodišnjem Euru, a došao je bez odštete zbog isteka ugovora s Ferencvarosem. U klub doveden najbolji strijelac slovenske lige Jan Mlakar a Marco Fossati također je želja. Razgovarate li, stoga, u svlačionici Hajduka međusobno o naslovu prvaka Hrvatske?

SAHITI: Normalno, pa Hajduk Split je veliki klub, sasvim normalno je da se razgovara u tom smjeru, da želimo osvajati trofeje. Nama je cilj da budemo prvaci, svi to u gradu žarko žele, od navijača preko igrača do trenera, uprave, ma svih... Zato radimo, treniramo i nadam se da ako ovako nastavimo s pobjedama, da ćemo biti prvaci, daj Bože da tako bude. Najbitnije je da dobro igramo, jako treniramo... Zašto da ne možemo biti prvaci kad smo u jednom takvom modu. Naš cilj je da budemo prvaci.

NET.HR: Ako smo dobro shvatili, vi igrači između sebe razgovarate o naslovu prvaka s Hajdukom?

SAHITI: U velikom klubu kao što je Hajduk takvi razgovori su normalni, u velikim klubovima se i razgovara o osvajanju titula. Ništa to nije čudno niti za Hajduk. K tome još, svi smo u momčadi zadovoljni, dobra je atmosfera, naporno treniramo, zadovoljni smo s treninzima i trenerima, ma sa svima. Presretan sam što sam dio momčadi Hajduka iz Splita i nadam se da ćemo i dalje koračati pobjednički.

NET.HR: Kako je biti igrač Hajduka, vama je i bio cilj vratiti se na Poljud i pokazati da ste igrač za klub, bez obzira što u prošlosti i niste našli svoje mjesto pod poljudskim suncem?

SAHITI: Ponosan sam što igram u Hajduku. Naravno da kad igraš u tako velikom klubu, onda postoji i pritisak. Nije lako igrati za Bijele jer da je to lako, hajdukovac bi bio svatko. Konačno sam dobio tu pravu priliku pokazati što znam i mogu. Bio sam na posudbi godinu dana, zaslužio sam se vratiti u Split putem svojih igara. Na svakom treningu, na svakoj utakmici, moram i dajem sve od sebe, da se pokažem što bolji, da ne bi, između ostalog, bilo više kakvih nedoumica.

NET.HR: Reprezentacija, kako stvari stoje po tom pitanju?

SAHITI: Ne znam još, nisu me kontaktirali iz reprezentacije Albanije kao niti one Kosova. Sad čekam, što i kako. Normalno, ako mi dođe poziv, tko bude prvi, moram se odlučiti.

NET.HR: Albanija ili Kosovo?

SAHITI: Stvarno još ne znam. Moram popričati s menadžerom, što je bolje za mene, vidjeti i gdje mi kuca srce. Volim i Albaniju i Kosovo normalno, mi smo braća, bratski narod, bratske zemlje, isti narod u biti... Kad Kosovo nije bilo samostalna država, svi smo navijali za Albaniju, sanjali igrati za Albaniju. Sad kad je Kosovo tu, osjećamo isto, isto srce kuca... Iste smo svi krvi, naše albanske...

NET.HR: Vjerojatno ste čuli kako Moldavci Lirimu Kastratiju nisu dali vizu za dolazak na prvu playoff utakmicu Lige prvaka protiv moldavskog prvaka Šerifa u Tiraspol. Razlog tomu je što Moldavija ne priznaje Kosovo kao državu. Kako vi gledate na to?

SAHITI: Kao na čistu politiku a znate kako se u Splitu ono kaže, bez politike u mojoj butigi. Stvarno ne znam ništa previše o tome, gledam samo svoja posla. Ne bi puno stoga o tome. Ono što nije dobro sigurno je to da se jednom profesionalnom nogometašu napravi, da ga se onemogući u obavljanju svog posla. Nadam se kako će čim prije reagirati Uefa i napraviti nešto po tom pitanju.

NET.HR: Kako je bilo vama i suigračima, kakva je bila situacija u klubu kad se ono šokantno ispali od Tobola?

SAHITI: Kako bi bilo, tužno i razočarano. To nas je baš pogodilo sve, jer tamo smo otišli s prednošću od 2:0. Vjerujte mi, nitko od nas u momčadi nije htio tu utakmicu izgubiti. Očito smo se previše opustili na uzvratu jer smo odigrali dobro u prvoj poljudskoj utakmici. Takve stvari nam se ne smiju događati. Nadam se da je to sad iza nas, kako smo spremni za pohod na prvo mjesto. Pustimo prošlost, budućnost je bitnija i ono što slijedi. Znamo koliko su naši navijači bili tužni, ali to je nogomet. Moramo to što brže zaboraviti i nastaviti dalje.

NET.HR: Kako je raditi s Jensom Gustafssonom?

SAHITI: On je odličan trener, vidi se da zna što želi, što hoće. Iskusan je. Priča sa svakim igračem, svakom problemu pristupa racionalno. S njim je sve dobro.

Jens Gustafsson prati utakmicu svojeg Hajduka i Slaven Belupa u 5. kolu na Poljudu

NET.HR: Što najviše zahtjeva od vas igrača?

SAHITI: Da dajemo sve od sebe, da ginemo na terenu, ostavljamo srce. Da budemo disciplinirani i stabilni u svim linijama. Sve to se sad i pokazuje.

NET.HR: Rekao je vaš trener na presici u najavi utakmice s Belupom kako se već priča u kontekstu kao da su Bijeli već pobijedili, a utakmica još tada nije bila ni odigrana. Nije to baš dobro, podcijenjivanje, unaprijed upisivanje bodova.

SAHITI: Normalno, pa svaki trener mora to reći prije utakmice. Mi igrači, s druge strane, znamo što želimo a želimo samo pobjede. Hajduk je veliki klub, svatko od nas mora imati mentalitet pobjednika. Moramo u svaki dvoboj ući s namjerom da slavimo, uzmemo bodove, da pobijedimo.