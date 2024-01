Pred Dinamom je otvaranje proljetnog dijela sezone,a prvi protivnik Plavih je gradski rival Lokomotiva. Sergej Jakirović i Arijan Ademi izašli su pred novinare ususret nastavku sezone i za početak kazali kako su pripreme prošle u najboljem redu, te da je napravljeno sve što je bilo planirano, a ozljeda nije bilo.

Ludi ritam je pred vama: ''Bit će naporno, ali mi smo naviknuli na utakmicu svaka tri-četiri dana. Smatram da smo se dobro pripremili, imali smo još dosta prostora u odnosu na proteklu polusezonu, a svi smo zdravi osim Šutala i Perića koji rade po posebnom programu'', rekao je Jakirović i dodao: ''Ogiwara neće igrati protiv Lokomotive, Perković će biti na lijevom beku.''

Arijan Ademi nije puno igrao nakon što se vratio iz Kine, tu su i razne klauzule: ''Nisam bio na razini u prvom dijelu sezone, a nadam se da će to sada biti tako i da ću pomoći Dinamu u osvajanju naslova'', rekao je kapetan Plavih.

''Talijani me ubijaju, svaki dan je nova informacija. Nema nikakvih novosti po pitanju Brekala, živi smo još na tržištu i nećemo nikoga dovoditi reda radi. Spremni smo i motivirani, tako da u ovom momentu je sve stand by, nema novosti. Što se Ryana Kenta isto je kao i kod Brekala, sve je stvar dogovora. On i Brekalo dva su ozbiljna igrača, hoćemo li se uspjeti dogovoriti ne znam. Nije sve do nas, nekada ne možeš dovesti igrača, ne poklope se stvari'', odgovorio je Jakirović na pitanja o najnovijim informacijama iz Italije o dolasku Brekala u Dinamo.

O Lokomotivi...

''Duje Čop je tu, prošao je sito i rešeto, imaju tu Šotičeka,Goričana,Krivaka i puno mladih motoričnih igrača. Moramo zaustaviti njihove kontre, tu su opasni. Nemaju respekta, žele se dokazati i moramo biti na maksimalnom nivou i pokazati svoju kvalitetu''.

Zadovoljan je i Jakirović pritiskom po izgubljenoj lopti, spomenuo je Hoxhu,Kaneka i Špikića koji su brzi i mogu kvalitetno igrati jedan na jedan i kako ih treba koristiti.

O pritisku zbog bodovne prednosti Hajduka...

''U Dinamu je uvijek pritisak, nema dodatnog. Iako, sigurno razmišljamo o tome da sutra moramo pobijediti jer će nam onda biti lakše u nastavku sezone'', rekao je Ademi. O dolasku Perišića u Hajduk nije ništa htio komentirati, samo je kazao kako svi znaju kakav je on igrač, te da će sigurno biti pojačanje, a tim je odgovorom i završena pressica.

U utorak 22. siječnja nastavlja se drugi dio sezone HNL-a. Prvi će na travnjak istrčati nogometaši Dinama i Lokomotive u sklopu zaostalog 4. kola prvenstva.

Nakon dugo godina Dinamo nije ''prezimio'' na prvom mjestu, a zaostatak za vodećim Hajdukom iznosi sedam bodova, uz dvije utakmice manje.

Bitka za naslov bit će itekako napetija nego li u protekle dvije sezone koje su nam već pružile pregršt uzbuđenja, a ulog je još veći obzirom na reformu Lige prvaka od jeseni koja dolazi.