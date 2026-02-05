FREEMAIL
ČUVAO PELEA /

Preminuo bivši igrač i dugogodišnji veteran Dinama

Preminuo bivši igrač i dugogodišnji veteran Dinama
Foto: Elena Schweitzer/panthermedia/profimedia

Osim Dinama, Valec je igrao još i za Zagreb te Šibenik, a umirovio se 1983., nakon čega je godinama igrao za Dinamove veterane

5.2.2026.
18:05
Sportski.net
Elena Schweitzer/panthermedia/profimedia
Iz Dinama su objavili kako nas je napustio njihov bivši igrač, član generacije juniora iz 1967. i veteran – Damir Valec.

Valec je bio pouzdani defenzivac, koji je znao igrati i na poziciji zadnjeg veznog. S Dinamom je osvojio pokal pobjednika Kupa 1969. godine, a povijest ga najviše pamti po remiju protiv brazilskog Santosa, 2:2, na turniru u Čileu na kojemu je Valec "zatvorio" Pelea.

"Nekadašnji istaknuti Dinamov nogometaš i kasniji aktivni član veteranske momčadi kluba, dragi član naše plave obitelji, Damir Valec, zauvijek nas je napustio ove srijede nakon duge i teške bolesti u svojoj 79. godini.

Rođen je 1. veljače 1948. u Zagrebu, prošao je Dinamovu nogometnu školu, a treninzima prve momčadi priključen je s još nekoliko darovitih juniora u sezoni u kojoj su plavi osvojili Kup velesajamskih gradova 1967. godine. Prvi službeni nastup za seniorsku momčad upisao je u ožujku 1968. i s plavima bio sve do ljeta 1975.

U tom je opusu odigrao 176 službenih utakmica uz dva pogotka, a dodamo li i prijateljske dvoboje, brojke se penju na 319 nastupa i 10 golova," stoji u objavi Dinama na službenim stranicama.

Osim Dinama, Valec je igrao još i za Zagreb te Šibenik, a umirovio se 1983., nakon čega je godinama igrao za Dinamove veterane.

Dinamo
