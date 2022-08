Nogometaši zagrebačkog Dinama poraženi su s 1-0 na gostovanju kod norveškog prvaka Bodo/Glimta u prvoj utakmici doigravanja za ulazak u Ligu prvaka.

Pogodak za pobjedu Norvežana postigao je u 37. minuti udarcem glavom Amahl Pellegrino na ubačaj Mugishe. Trener Dinama Ante Čačić je najavio bolju utakmicu u uzvratu: "Ne volim gubiti, ali ovo je samo prvo poluvrijeme. Imamo aktivan rezultat i na domaćem smo terenu favoriti.Nadam se da ćemo biti uspješni u tome.

Moram pohvaliti domaćina, igraju jako dobro. Imali smo nekoliko dobrih dionica u igri, ali nismo uspjeli postići pogodak. Gol smo primili taman kad smo ih umirili i to na način na koji smo upozoravali. Bio je to šok za momčad, ali smo se u nastavku posložili i to daje nadu da možemo biti bolji", zaključuje Čačić.

Dinamo nije favorit

Prije jučerašnjeg dvoboja kladionice su smatrale Dinamo favoritom za prolaz u Ligu prvaka, a sada to više nije slučaj.

Koeficijent na Plave bio je 1.60, a danas točno toliko iznosi koeficijent za prolazak Boda u grupnu fazu najelitnijeg nogometnog natjecanja.

Prvak Hrvatske će prema kladionicama imati otprilike 35 % šanse za prolaz, a to je ocijenjeno koeficijentom 2.10. Uzvrat je na Maksimiru na rasporedu je u srijedu, 24. kolovoza, s početkom u 21 sat.