Predsjednik Lazija otkrio zašto je dao Tudoru otkaz: 'Ponašao se kao vlasnik kluba'

Hrvatski trener Igor Tudor već je neko vrijeme bez posla. Njegov zadnji trenerski angažman bio je Lazio koji je neslavno završio. Tudor je došao ugasiti vatru i podići klub na kraju prošle sezone, no unatoč rezultatskom uspjehu dobiva otkaz na početku sezone 2024./2025. nakon sukoba s predsjednikom kluba.

Prije Tudora na klupi Lazija bio je Maurizio Sarri koji je do tad imao nekoliko veoma uspješnih sezona. Ipak talijanski trener izgubio je kontrolu nad svlačionicom što se odrazilo na rezultat. Tudor je došao i u 11 utakmica na kraju sezone stigao do sedmoga mjesta. Ipak nije ga čekala dobra atmosfera jer su mu navijači rimskog kluba okrenuli leđa.

Očekivalo se kako će se Tudor svejedno zadržati u Laziju, a onda je odjednom dobio neočekivani otkaz, a na klupi ga je naslijedio Marco Baroni. Vlasnik Lazija Claudio Lotto napokon je otkrio razlog svoje odluke u razgovoru za DAZN

"Moram priznati da je Tudor izazvao pozitivnu reakciju kod momčadi. Međutim, na kraju sezone rekao je da moramo napraviti drastične promjene, među kojima je i to da prodamo igrače za koje je rekao da rade probleme. Shvatio sam da ga moram otpustiti jer se osjećao i ponašao kao vlasnik kluba", rekao je te otkrio kako je imao bolji odnos s njegovim prethodnikom:

"Bio sam u dobrim odnosima sa Sarrijem. On ima svoj stav, ali imali smo dobru kemiju temeljenu na međusobnom poštovanju. Ali, nakon jedne loše utakmice na Olimpicu primijetio sam da je momčad izgubila želju boriti se. On se složio i poslao igrače na dodatni trening. Ipak, neki igrači to nisu dobro prihvatili. To je pokazalo da postoji dubok problem. Sarri je shvatio da više ne može voditi svlačionicu, pa je dao ostavku. Sada imamo trenera koji govori istim jezikom i želi dokazati svoju vrijednost. Jasno je da svi moraju stati iza njega", zaključio je Lotto.

