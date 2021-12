Predsjednik Intera otkrio što će biti s Perišićem i Brozovićem

Talijanski prvak Inter pregovara s hrvatskim reprezentativcima Ivanom Perišićem (32) i Marcelom Brozovićem (29) oko produženja njihovih ugovora koji istječu za sedam mjeseci, rekao je predsjednik uprave kluba iz Milana.

"U izravnom smo kontaktu s Marcelom Brozovićem i Ivanom Perišićem oko produženja njihovih ugovora. Budu li htjeli ostati bit ćemo u mogućnosti postići sporazum", izjavio je predsjednik uprave Giuseppe Marotta u izjavi za televiziju DAZN.

Perišić nije htio pričati o budućnosti

I Brozoviću i Perišiću ugovor istječe 30. lipnja. Perišić je u ponedjeljak uoči utakmice s Real Madridom rekao kako će za nekoliko tjedana znati hoće li nastaviti suradnju s crno-plavima nakon što mu istekne ugovor.

"Posljednje dvije godine bile su jako lijepe, i dalje osjećam 'glad' za pobjedama kao i uvijek, te želim nastaviti osvajati titule. Ali o budućnosti ne želim govoriti", izjavio je Perišić na konferenciji za medije u Madridu.

Real Madrid i Inter će u utorak u 21 sat odigrati posljednje kolo grupne faze Lige prvaka. Upitan odbacuje li mogućnost igranja za crno-plave nakon što mu 30. lipnja istekne ugovor, odgovorio je: "Ponavljam, ne volim govoriti o budućnosti. Bit će vremena za to. Za nekoliko tjedana ćemo razgovarati i vidjeti".

Perišić je došao u Inter u kolovozu 2015. godine a od 2019. do 2020. je bio na posudbi u Bayernu od kuda se vratio prošle sezone pa osvojio naslov prvaka Italije. "Ne mislim da ima puno razlike između ovosezonskog Intera i onog od prošle godine. Sistem igre nam je jako sličan a mi igrači se već dugo dobro poznajemo. No ono što jest bolje, to je nastup u Ligi prvaka. Stvaramo više prilika i više zabijamo", izjavio je Perišić.

Don Carlo nahvalio Broza

Brozović koji igra za Inter od srpnja 2016. "jedan je od ključnih igrača Intera", rekao je Realov trener Carlo Ancelotti. "Brozović je jedan od ključnih igrača Intera, ali nije i jedini. Inter igra dobro kada ima loptu, ali također i bez nje. U tom smislu je Brozović jako važan", izjavio je Ancelotti na konferenciji za medije podno stadiona Santiago Bernabéu odgovarajući na pitanje talijanskog novinara.

Real Madrid i Inter su osigurali prolazak u osminu finala Lige prvaka, samo je ostalo pitanje tko će otići ondje s prve a tko s druge pozicije. Real ima 12 bodova, Inter 10, Šerif 6 a Šahtar 1 bod.

"Real Madrid igra dobro ali mi ćemo nastojati igrati svoju igru, kao što smo radili prethodnih tjedana. Uspijemo li pobijediti bit će to velika stvar", rekao je Perišić koji je ove sezone odigrao 19 utakmica tijekom kojih je zabio tri gola i dva puta asistirao za pogodak.

"Prošle godine sam promijenio poziciju pa mi je na početku bilo teže ali sada mi ide dobro pa ćemo za nekoliko mjeseci znati je li mi ovo najbolja sezona u Interu", napomenuo je.

'Bolje da Luka ne igra'

Inter se u talijanskom prvenstvu nalazi na drugom mjestu, s bodom zaostatka za gradskim rivalom Milanom. U subotu je s 3:0 svladao Romu u gostima te nije izgubio od sredine listopada. Ove sezone je poražen samo od Lazia s 1:3 te Real Madrida 0:1.

"Bit će potrebno osvojiti titule", rekao je Perišić iza kojega je 111 utakmica za Hrvatsku. "Ljetos nisam igrao na Europskom prvenstvu jer sam imao koronavirus pa sam se nakon dugo vremena odmorio, dobro trenirao i to se osjeća. Nadam se da ću nastaviti tako", napomenuo je.

On i Brozović suprotstavit će se na Santiago Bernabéu reprezentativnom kapetanu Luki Modriću. "Luka je moj kapetan, nevjerojatna osoba i nogometaš. U budućnosti će ga biti teško zamijeniti u reprezentaciji ali imamo igrače poput Brozovića i Kovačića koji to mogu dobro učiniti", rekao je Perišić. "Da barem sutra ne igra, bilo bi nam lakše", dodao je smijući se.