Jedan od najboljih hrvatskih nogometaša svih vremena, veliki Žuti Robert Prosinečki, u fokusu je talijanske nogometne javnosti.

Real protiv Intera u Madridu

Razlog tomu je derbi Reala iz Madrida i Intera iz Milana, dva velikana europskog nogometa, koji se od 21 sat na Santiago Bernabeuu igra u današnjem programu elitne Lige prvaka, ali i neke njegove iskrene izjave. Utakmicu zadnjeg kola za prvo mjesto skupine u Gazzetti dello Sport najavio je Robi, glavom i bradom, za mnoge nogometni Bog ovih naših nogometnih prostora. Vole ga ljudi, naime, i u Zagrebu i u Beogradu, legenda je Dinama, još veća Crvene Zvezde zbog osvojene Lige prvaka 1991..

A vole ga i cijene jako i na apeninskoj čizmi, u Italiji! Nema gdje za Prosinečkog ne znaju u Europi, a i šire... Tek sad, možda pomalo i neshvaćeno, kako dolikuje onim najvećima, njegovo nogometno umijeće dobiva na svojoj pravoj vrijednosti. I sad i onda, pak, moglo se vidjeti kako je veliki Žuti poseban igrač, što može s loptom, kako se kreće i na koji način živi nogomet... Pa i uz cigarete, pokoju cugicu, ali i s ljubavlju prema ovoj igri...

Kultni tamošnji list nazvao ga je stoga "ocem Marcela Brozovića i Luke Modrića, stupova Hrvatske, viceprvaka svijeta, ali i velikih suparnika večeras u Madridu".

'Veznjak i Hrvatska, prvo se pomisli na Robija'

"Ako u istu rečenicu stavite riječi 'veznjak' i 'Hrvatska', prvo ćete pomisliti na njega. Genijalca koji bi vladao nogometom 90-ih da je imao malo manje poroka u svojoj karijeri. Ipak, on je nogometni otac Broza i Modrića", piše Gazzetta u uvodu razgovora s Prosinečkim, prenosi Calciomercato.

Svatko tko je i jednom razgovarao s Robertom Prosinečkim, zna da ako mu pitanje ne paše ili se novinar i on ne kuže, da će dobiti iskren odgovor. Pa je tako talijanskog novinara očito zanimalo to da Marcelo Brozović igrač koji najviše trči u Serie A, što je dio "kvantitete rasta"...

'Nije bitno koliko kilometara trčiš, nego kako ih rasporediš'

"Molim vas, pričajmo o nogometu, a ne o maratonu. Nije bitno koliko kilometara trčiš, nego kako ih rasporediš. Činjenica je da Marcelo puno trči, ali to uvijek radi s loptom. Ili je prilikom trke ima u nogama ili je prati i razumije kamo ide. To je njegova najveća vrijednost - percepcija igre, pozicioniranje. On je moderni defenzivni, ali i konstruktivni veznjak. Zato su Inter s njim i bez njega dvije potpuno različite momčadi".

'Brozović je eksplodirao'

Gazzetta dello Sport: “Zar nikada prije niste vidjeli ovakvog Brozovića?

Prosinečki: Ne, ali me to ne čudi. Taj rast dolazi izdaleka, onda je u zadnje dvije godine definitivno eksplodirao zahvaljujući njemu, a očito i onima koji su ga trenirali. Titula osvojena kao protagonist bila je prava nagrada: odmah shvatite da cijeli Inter trči s njim. Trebalo je vremena da se privikne na talijanski nogomet, ali sada ga savladava, uvijek kvalitetno.