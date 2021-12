Predsjednik Hajduka Lukša Jakobušić gostovao je u programu HRT - Radio Splita i govorio o ovoj godini Bijelih, koji su rano ispali u Europi i polusezonu u HNL-u završili na četvrtom mjestu s pet bodova zaostatka za vodećim Dinamom.

Hajduk je u ovu sezonu ušao sa švedskim trenerom Jensom Gustafssonom koji se nije pokazao kao dobro rješenje i u studenom ga je zamijenio Valdas Dambrauskas koji je sjajno krenuo i još nije doživio poraz na klupi Bijelih.

U klubu 94% ljudi nikad nije ništa osvojilo i njima je ovo novo. Mi nismo apsolutno ništa napravili. Sjetite se prvog mjeseca, kada se pričalo 'neće oni u Europu, 17 su bodova iza Gorice'. Naravno, dogodi se i neuspjeh, veliki neuspjeh i moj i kluba je bio Tobol. Ali onda se dogodi, dobijemo Rijeku, pobijedimo na Maksimiru. No, uz sve to i euforije 30.000 ljudi, mi smo i dalje četvrti. Ali postoji razlika. Živi smo u borbi za dva trofeja. U sportu i životu treba tri godine za proces. Trofej se događa u trećoj. Mi kupujemo vrijeme. Nitko sretniji od nas ako se to dogodi u prvoj godini. Ako mi budemo drugi s ovim potencijalom, neuspješni smo. U par mjeseci otkad sam tu, vidio sam da kada Hajduk pobijedi, dobijem 50-70 poruka, a kada izgubi 150. Ja volim odgovoriti na sve i to više nisam mogao pratiti", rekao je Jakobušić pa progovorio o financijskom stanju Hajduka:

"Klub je stabilan, ali nema para. Kada sam došao, financijska situacija je bila gora. Ne zato jer je netko loše radio, već je takva situacija. Nema prihoda, nema Europe. Nismo tada kukali, a nećemo ni sada. Hajduku uvijek nedostaje para. Zašto? Da imamo više, više bismo i trošili. Trebamo osigurati stabilnost i financijski kontinuitet. Ne mogu reći da imamo novca za cijelu godinu. U stisci smo svaki mjesec. Plaće su isplaćene za 11. mjesec, bit će i za 12. Da je izazovno - je, ali tako je."