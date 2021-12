Završila je najuzbudljivija polusezona u HNL-u ikad. Čak tri kluba završila su s istim brojem bodova. Jesenski prvak Dinamo, drugoplasirana Rijeka i Osijek imaju po 40 bodova, samo što Plavi imaju i utakmicu manje.

Dramatičan rasplet u posljednjem kolu HNL polusezone

Rijeka je subotnjom teškom pobjedom u Derbiju della Učka protiv Istre 1961 tek u 82. minuti iščupala tri boda, zasjela na vodeću poziciju preko noći, a onda je u nedjelju Dinamo svladao Hrvatski Dragovoljac i preuzeo prvo mjesto od Rijeke. Osijek je imao priliku na Poljudu pobjedom uzeti naslov jesenskog prvaka, ali remi protiv Hajduka ostavio je Zagrepčane na vrhu preko zime.

No, na Rujevici su zadovoljni. Rijeka je nastavila biti konkurentna, trener Goran Tomić, igrači i ljudi u klubu napravili su, stoga, dobar posao... "Da nismo dobri, sigurno da Rijeka ne bi nikoga zanimala. Puno je još onih kojima nije jasno kako to Rijeka tako dobro igra i nastupa već deset godina. Rijeka i Dinamo su jedina dva kluba koja su nešto osvajala i koja su igrala Europu", kazat će Damir Mišković.

S predsjednikom HNK Rijeka, razgovarali smo u utorak. Bio je to dug razgovor, ne samo o Rijeci nego o brojnim temama iz nogometa. Neke su još neotvorene, neka pitanja nikad nisu ni bila postavljena o tome, barem u medijima nismo vidjeli, o nekim stvarima je, pak, već govorio, ali sad je dublje ušao u srž problema... Pa smo se tako, između ostalog, dotaknuli i HNS-a, navodnom još uvijek utjecaju pravomoćno osuđenog kriminalca i bjegunca od hrvatskog pravosuđa Zdravka Mamića na krovnu organizaciju nogometa u Hrvata, o "rušenju" Davora Šukera, rivalstvu s Osijekom, Nenadu Bjelici i optužbama...

O uzbudljivoj polusezoni

NET.HR: Gospodine Mišković, hvala vam još jednom što ste za Net.hr izdvojili svoje slobodno vrijeme, kako biste porazgovarali s nama. Gotova je najuzbudljivija polusezona ikad u HNL-u. Kako komentirate viđeno i doživljeno?

DAMIR MIŠKOVIĆ: U posljednjih deset godina, Rijeka je u vrhu hrvatskog nogometa, je li druga, je li prva, je li osvojila Kup, maksimalno treća... To je normalno za Rijeku, da je negdje među prva tri, hvala Bogu nekako više na drugom i prvom, nego na trećem, u zadnjih deset godina. Koliko god izgledalo čudno, ali svake godine imamo iste ciljeve, znači izboriti Europu i onda, ako možemo malo više, da se potučemo za prvaka ili osvojimo Kup. No, naš cilj je biti u vrhu hrvatskog nogometa i Rijeka je konstantna u tome. Stoga, mislim da nikom ne bi trebalo biti iznenađenje.

NET.HR: U čemu je tajna riječkog uspjeha? Uvijek kvalitetno nadomjestite igrače, rezultati su, kao što ste i sami kazali maloprije, postali konstanta...

DAMIR MIŠKOVIĆ: Mislim da se više podigla medijska prašina oko toga kako Rijeka prodaje igrače, Rijeka ovo, Rijeka ono... Ako pogledajte, bez obzira o kojem se klubu radilo, Rijeci, Dinamu, bilo kojem drugom klubu u Hrvatskoj, svake godine svaki klub proda četvoricu-petoricu igrača, da bi preživio. Zanimljivije je kazati očito samo da je Rijeka prodala i da Rijeka prodaje i živi od toga. No, mislim da i ostali klubovi u Hrvatskoj moraju prodavati da bi preživjeli, napunili kasu, budžet za narednu nogometnu godinu. Rijeka inzistira na prodaji, opet ponavljam, kao i svi drugi klubovi. Jednostavno, to je život u Hrvatskoj. Nema sponzora, nema dovoljno priljeva od svih drugih strana, kao što je možda i zapadnoj Europi i sad već u istočnoj. Jednostavno, hrvatski klubovi su prisiljeni, mijenjaju roster, a onda tu dolazi do segmenta sportskog, sportskog direktora, uprave, svih nas u klubu.

Rijeka više radi kao jedna obiteljska firma, obiteljski klub, gdje nas puno je odlučuje kako ćemo ići naprijed, pisati sezonu, nego jednostavno, sjednemo, popričamo, vidimo što nam treba, skautiramo dobro tijekom čitave godine i pokušavamo dovesti najbolje što se može dovesti u Hrvatsku. Iako, to nije lagano. Nije da svaki igrač iz zapadne Europe želi doći igrati u Hrvatsku zbog svih drugih stvari, zato što im je bolje u zapadnim zemljama naposljetku. Mi uvijek pokušamo naći one koji su željni, voljni, koji se možda žele vratiti, koji su negdje malo zaostali u nogometnom razvoju u nekom segmentu, i mi ih podignemo i opet se vrate u onu formu, u kojoj su bili prije nego su otišli van. Isto tako, gledamo domaću ligu, je li prva ili druga, pa i na hrvatskom tržištu reagiramo pravovremeno.

Puno pričamo u klubu, postoji velika želja. Zadnjih deset godina, uvijek se dogovorimo, uvijek idemo naprijed. Malo smo gore, malo dolje, ali činjenica je da u zadnjih deset godina Rijeka je osvojila prvenstvo, četiri Kupa, Superkup, igrala je četiri Europske lige i jedan playoff Lige prvaka. Za hrvatske prilike, jedini su Dinamo i Rijeka nešto osvojili. Sad se pokazuje da se u Rijeci radi dobrim putem.

Proljeće u HNL-u

NET.HR: Što očekujete u proljetnom nastavku prvenstva, možete li otići do kraja?

DAMIR MIŠKOVIĆ: Mi smo, više-manje, ja se nadam, osim ako ne polude i počnemo gubiti utakmice, sigurno svoj cilj ostvarili. Znači, to je igranje Europe. Sigurno ćemo biti među prva četiri, a sad ćemo si dodatno dati malo opterećenje na pokušamo nešto više napraviti u prvenstvu, ili da ga čak i osvojimo. No, bez ikakvog presinga i opterećenja. Naš cilj na početku godine koji postavljamo, toga se i držimo. Sve drugo je bonus. Normalno, ostaje nam naš Kup u kojem smo u polufinalu, to je fantastičan uspjeh. Među toliko velikih i malih klubova, da smo došli do polufinala. Nije lako doći do polufinala hrvatskog Kupa. A kad smo već tu, sigurno da će nam biti drago osvojiti ga. Nastojim biti realan, ali ambicije postoje. Cilj su kvalifikacije za Europu. Kad se to ostvari, onda sigurno da želimo osvojiti naslov ili Kup. Ali, to nije uteg nego nagrada svima nama.

NET.HR: Rijeka ima nos i dobar način za dovođenje dobrih trenera. Kek, Rožman, Bišćan pa sad Goran Tomić. Kako u tom segmentu uspijevate?

DAMIR MIŠKOVIĆ: Kao što tijekom godine skautiramo igrače, tako skautiramo i trenere, sportske djelatnike općenito. Bez obzira bilo za omladinsku školu ili vođenje sportskog segmenta, bilo da su treneri ili netko drugi. Gledamo u bilo kakvom obliku da se nadogradimo. To je formula. Uvijek gledamo unaprijed, što je na tržištu, što bi zadovoljilo neki naš sistem rada, da se ljudi koje on dovede prilagode najbolje onom što mi želimo i kako mi vodimo klub.

'Dinamo ima najbolju momčad u Hrvatskoj'

NET.HR: Dinamo je uzeo jesensku titulu HNL-a, a nije baš briljirao. Igrao je slabije nego inače. To pomalo govori i o ostalima. No, nikad jače i zanimljivije prvenstvo...

DAMIR MIŠKOVIĆ: Malo smo prekritični u svemu tome. Dinamo, što se tiče mene osobno, ima sigurno najkvalitetniju i najbolju momčad u Hrvatskoj. Dinamo je igrao na tri kolosjeka, Europu, HNL i Kup. Nije to lako. Koji put smo svi zajedno prekritični prema hrvatskom nogometu. Smatramo da hrvatski klub, bez obzira na to kako se zove, treba dobiti europske velikane koji igraju protiv njega. Vidjeli smo PAOK, dva svijeta smo u financijama i nogometu, pa svi vidimo kako je to završilo na kraju, jel' tako...

Tako isto i Dinamo. Igrao je i pobjeđivao bogatije i uglednije klubove od sebe. Ja im na tome mogu samo čestitati bilo kojem drugom hrvatskom klubu, koji izbori euro proljeće. Jer, to je uspjeh i čitavog hrvatskog nogometa u konačnici. Dinamo je sve prebrodio, ušao u euro proljeće. Vjerujem da će se oni i pojačati i koncentrirati, a mi smo tu da im u tom sportskom dijelu zapaprimo i da pokušamo biti bolji od njih. Pokazali smo da se znamo nositi s Dinamom. Na nama je samo da se pokušamo poboljšati i nadam se da ćemo to uspjeti napraviti.

NET.HR: Kako gledate na Hajduk? Stvorila se na Poljudu jaka momčad, kao i dobro poznata navijačka euforija oko kluba. Znamo iz prošlosti kako taj balun euforije zna naglo i puknuti, pa dolazi do razočaranja.

DAMIR MIŠKOVIĆ: Hajduk je isto uložio jako puno novaca, stvorio dobru momčad. Konkurentan je više nego što je bio u prošlim godinama, što je i dobro za hrvatski nogomet, da imamo više dobrih klubova, klubova koji se bore za sam vrh tablice. Hajduk će biti ozbiljan konkurent za prva četiri mjesta. Hoće li doći do naslova, ne znam, ali ja još uvijek mislim da je Dinamo najveći konkurent za naslov prvaka Hrvatske.

NET.HR: A euforija?

DAMIR MIŠKOVIĆ: Svaka euforija je dobra.

NET.HR: Ali nije dobra pretjerana...

DAMIR MIŠKOVIĆ: A dobro, ali opet, svaki klub bi volio imati na stadionu toliki broj navijača kao što ima Hajduk, s tim se slažem. Jednostavno, tako je to kod njih. Tako ide godinama i to se nikad neće promijeniti.

NET.HR: Kupuje li Lürssen Grupa, koja je kupila Liburnia Riviera Hotele te s ACI-jem gradi novu veliku marinu u Rijeci, i udio u klubu HNK Rijeka? Često se u posljednje vrijeme na ulicama Rijeke mogla čuti takva nagađanja, da ste u pregovorima s Lürssen grupacijom.

DAMIR MIŠKOVIĆ: Ne znam stvarno, očito ljudi nisu zadovoljni sa mnom onda bacaju kojekakve bombe van. Još jednom odgovorno tvrdim, nikad nije bilo razgovora s Lürssenom o kupovini kluba, nikad nismo razgovarali niti smo o tome pričali s grupacijom, tako da... Sve su to nagađanja i, ma ne znam kako bih to nazvao.

NET.HR: Dobro,a prodaje li se HNK Rijeka? Ako nam možete malo pojasniti o čemu se tu radi...

DAMIR MIŠKOVIĆ: Ne znam kako bih vam na to odgovorio (kaže uz smijeh op.a.). Znači, ako dođe bolji od mene, koji će dignuti Rijeku financijski na još bolji nivo, ja ću se maknuti. Što znači financije, da možeš dovesti bolje igrače, biti još konkurentniji u hrvatskom nogometu nego do sad, ići u boljem smjeru... Damir Mišković i obitelj dali su sve od sebe, definitivno financijski ne možemo dati više. Ako netko može dovesti više i Rijeku napraviti boljom, evo, slobodna su mu vrata mog ureda, evo mu office i sve, evo mu i klub, sve samo za boljitak HNK Rijeka, ja s tim nemam problem. Previše ovaj klub volim.

NET.HR: Kakva je situacija s investitorima?

DAMIR MIŠKOVIĆ: Nije mi još nitko pokucao na vrata, nisam napravio tender za investitore, tako da vam ne bi znao reći.

'Nije HNS bankomat'

NET.HR: Jedan ste od vodećih ljudi HNS-a, imate funkciju dopredsjednika Saveza, mediji pišu o vama u kontekstu jednog od najmoćnijih ljudi u hrvatskom nogometu, koliko god vi ne voljeli ovo najmoćniji. HNS se dosta izmijenio u posljednjih skoro četiri godine. Zapuhali su neki drugi vjetrovi. Smatra se da su ljudi koji su sad u HNS-u, ne svi ali neki poput predsjednika Marijana Kustića, izvršnog direktora Tomislava Svetine, izbornika Zlatka Dalića i vas osobno, provjetrili HNS i maknuli Mamićev utjecaj dalje od reprezentacije i Saveza u konačnici. Kako sad Savez izgleda u odnosu na kraj 2017., početak 2018., jeste li zadovoljni s dosadašnjim odrađenim poslom, govorimo općenito?

DAMIR MIŠKOVIĆ: Zaboravljamo neke stvari. Znam da puno ljudi u Hrvatskoj ima pik na HNS, ali HNS je samo jedna organizacija koja organizira našu nogometnu ligu i koja treba napraviti i poboljšati sve ono za što je nadležan sam HNS. Nikad nije dobro i uvijek može bolje. No, nije HNS svemoguć kako neki zamišljaju, da nešto može samo tako napraviti, promijeniti. Nije HNS bankomat, nego udruga koja ima svoje izvore prihoda, resurse. Definitivno, HNS je preko Uefe napravio puno u vezi investicija u infrastrukturu u našem nogometu i sve ovo što gledam danas, taj bolji nogomet, sigurno je to napravljeno, to se događa zbog poboljšane infrastrukture, terena, što je HNS sa Uefom napravio za hrvatski nogomet.

Ne, ne smatram se nikakvim moćnikom HNS-a kako ste ovo vi rekli, nego samo jednim od ljudi, od dopredsjednika, članom Izvršnog odbora, jednim od 13 ili 16 tamo koji odlučujemo o nečemu, a onda nekima u medijima odgovara, kad je nešto lošije napravljeno i kad ide nešto lošije, onda kriviti te moćnike, kako vi to kažete. A kad je dobro, onda to ide pod normalu. HNS je zajedno s reprezentacijom Hrvatske u svim dobnim selekcijama, znači zajedno s igračima, napravio fantastičan posao. Jedna tako mala država, a igra dva puta zaredom SP, da igra Europu, da mladi pobjeđuju... To znači da neki sistem postoji, da sistem radi iako uvijek može bolje. Stavite se da jedna Italija ili Portugal nisu išli na Mundijale, možda sad opet neće ići, da jedna Hrvatska ide i to bez kvalifikacija. Taj uspjeh se gradio zajedno sa HNS-om, Savezom, s izbornikom i stručnim stožerom, te igračima naravno. Oni su u jednoj harmoniji, obiteljskom okruženju, uspjeli napraviti sve to.

NET.HR: Pročitali smo negdje, u jednim poznatim hrvatskim novinama, na njenom web izdanju točnije, da Zdravko Mamić još uvijek ima jak utjecaj u HNS-u, sad iz Međugorja. Je li to istina?

DAMIR MIŠKOVIĆ: Mislim da nije on ni imao takav utjecaj u Savezu, kako se pisalo po novinama. Vjerujem da nema ni sad. Sigurno da je Zdravko Mamić pričao sa svojim kolegama kad je bio u Hrvatskoj više nego što priča sad. Normalno, bio je involviran u nogomet. Što to znači utjecaj? Mislim, ja sam u Savezu, ne znam kako netko može ili bi mogao utjecati na mene, kako?

'Nismo rušili Šukera, bili su izbori i on se nije kandidirao'

NET.HR: Fino, nazvat nekog telefonski ili doći do njega drugim putem, putem svojih ljudi i napraviti pritisak oko nečeg, za vlastiti interes ili nešto drugo, u najmanju ruku. Pa, kako se ne može utjecati, utjecalo se i prije na kraju krajeva. Vukli su se konci za štošta.

DAMIR MIŠKOVIĆ: Ma nije to baš tako lagana moguća misija za bilo koga od nas, znate. Onaj tko poznaje kako radi Savez zadnjih godina, vidjet će da Savez, prije nego što dođe u izvršni odbor, bilo što, imaju komisije od 5 do 7 ljudi, znači u svakom segmentu. Znači, marketing, natjecanja, svejedno... Svaka komisija napravi svoj dio posla, izvještaj i onda tek pošalje na izvršni odbor. Znači, ne može član IO sam vrbovati druge članove IO i utjecati, napraviti na neku odluku. No, pustimo svakog da sanja kako njemu odgovara u tom trenutku, ali mislim da komisije koje sad postoje, rade samostalno. Kad se donese zaključak, a kombinirano u komisijama radi stotinjak ljudi i ima ih deset-dvanaest, ako ne i više, ja ne znam da netko može utjecati na sto ljudi. A onda tu još postoji IO uz predsjednika i dopredsjednike, znači još instanci... Ja mislim da je takvo što jako teško.

NET.HR: Nemojmo se zavaravati gospodine Mišković, Zdravko Mamić bio je jako moćan i drmao je kompletnim hrvatskim nogometom. Pisalo se i pričalo da je on osobno instalirao Šukera, a da se potom Šukera u Savezu rušilo. Jeste li i vi sudjelovali u nekom od tih procesa?

DAMIR MIŠKOVIĆ: Hajmo ispočetka. Mislim da Davor Šuker kao predsjednik, ako ćemo u sportskom pogledu, o njemu ne mogu reći što se tiče uspjeha HNS-a i reprezentacije, nitko od nas ne može reći ništa loše. Činjenica je da dok je on bio predsjednik, Hrvatska je osvojila srebro na SP-u.

NET.HR: U tom trenutku, da ste i vi bili na njegovom mjestu bili bi drugi na svijetu. Budimo realni, nije Davor Šuker birao igrače niti je napravio tu reprezentaciju, to je bio trenutak kad se sve poklopilo, igrači, izbornik i stručni stožer najzaslužniji su za to. Vjerujemo bar da Šuker nije birao igrače, jer to ne bi bilo dobro za HNS kao takav niti reprezentaciju.

DAMIR MIŠKOVIĆ: Znam, ali nitko od nas nije rušio Davora Šukera. Ili recimo ja bar, ne, mi nismo rušili Šukera. Jednostavno, bili su izbori, on se nije ni kandidirao. Tako da nije ni mogao doći na mjesto predsjednika HNS-a. Što bi bilo da se on kandidirao, ne znam, ali znam da jednostavno, nije se kandidirao niti je imao svoju bazu gdje se htio kandidirati. Da li on nije htio, da li nije uspio, nisam o tome s njim pričao. To je ta istina.

'Sviđa mi se kako Savez ide, u kojem smjeru'

NET.HR: Ali, došlo je do toga da je Šuker izgubio podršku u Savezu? Pa, nije bez veze do tako jednog važnog momentuma, najvažnijeg u čitavoj ovoj priči, došlo samo od sebe?

DAMIR MIŠKOVIĆ: Ma možete izgubiti većinu u Savezu, ali... Recimo ovako, da je istina ovo što ste rekli, da je izgubio većinu u Savezu, ali da bi ti konkurirao za predsjednika HNS-a, moraš imati svoju bazu i tvoja baza te mora izglasati za svog predstavnika ili predstavnika za predsjednika. Davor Šuker to nije ni pokušao niti je napravio, tako da je zbilja teško kazati kako bi prošlo na izborima.

NET.HR: Savez sad na čelu ima čovjeka koji je totalno glavom unutra, što se tiče posla i svega oko HNS-a. I sami znamo kakav je prije maćehinski odnos bio, primjerice, prema Splitu i Dalmaciji, što se tiče nastupanja reprezentacije Hrvatske.

DAMIR MIŠKOVIĆ: Znate, kad imate ženu i muža, s jedne i druge strane mora biti dobra volja. Ne može samo muž komandirati ili žena. Mora biti neki kompromis u svemu, to je moj odgovor na ovo vaše 'maćehinski odnos' između Saveza i Hajduka. Što se tiče drugog, da, sigurno smo htjeli da Savez bude bliže ljudima, htjeli smo i hoćemo, napravit ćemo sve, da HNS na čelu s Kustićem nastavi raditi ovakav posao, da bude otvoreniji, da bude bliži, da bude zanimljiviji i da, jednostavno, široki krug gledatelja ili onih koji vole nogomet, shvati da Savez zbilja pokušava sve što je u njegovoj moći, da napravi dobro za hrvatski nogomet. Da, sviđa mi se kako Savez ide, u kojem smjeru.

Opet ponavljam, sigurno može bolje, gdje god budemo vidjeli da možemo popraviti odnos između Saveza i svega drugog, treba pokušati, potrudit se, ali treba nam dati šansu. Pritisak medija ili nešto drugo, ponekad je stvarno veliki. Morate vi i nas razumjeti, nije sve lagano provoditi u nogometu. Nogomet je gore voditi nego bilo koju drugu privredu, sport kao takav. Da, mislim da Kustić radi odličan posao, kao i svi ispod njega u IO. Uvijek ćemo raditi greške, samo je bitno vidjeti da te greške radimo i popraviti ih.

'Čujem se s Mamićem'

NET.HR: Čujete li se s Mamićem?

DAMIR MIŠKOVIĆ: Čujem se da, zašto ne. Čujem se, čestitam mu kad Dinamo napravi odličan rezultat.

NET.HR: Smatrate li se zaslužnim za rušenje sudačke komisije u HNS-u početkom ove godine, nakon one utakmice sa Šibenikom na Rujevici?

DAMIR MIŠKOVIĆ: I to se napravila fama, radi toga jer je nekom odgovaralo da tako bude. Jednostavno, mi u IO HNS-a, ne Damir Mišković nego svi mi, nije to odluka Damira Miškovića znate, nismo bili zadovoljni s načinom suđenja, u napetom prvenstvu prošle sezone. Ako malo bolje pogledate, Rijeka se nije borila za prvaka države, nije ni bila blizu prvaka, tako da te kojekakve priče da je Damir Mišković utjecao ili smijenio, srušio sudačku komisiju, kako mi se to imputira, to odgovara nekim za svoje naslovne stranice, ili za njihove neuspjehe, onda je najlakše reći evo Damir Mišković kroji sudbinu sudaca. Mislim da, definitivno prošle sezone u jednom trenutku, suci, pogotovo VAR ali i drugi dio, ne samo za Rijeku nego za sve klubove, bilo je previše grešaka. No, isto kao i kod trenera i igrača, ne možete promijeniti sve igrače ako ne ide dobro, lakše je promijeniti trenera kad nema više utjecaj na igrače. I onda dođe novi trener i on promijeni i napravi od tih igrača bolje nego što su bili, s tim bi ja to.

Tako da ta odluka o promjeni sudačke komisije, donesena je zajedničko na IO. Nemam taj utjecaj da među 16 ljudi, uključujući i predsjednika, da sam mogu nešto mijenjati. Jednostavno, to je bilo tako. Dali smo priliku mlađima, novoj sudačkoj komisiji koja je izabrana iz svake županije. Ljudi misle i kako HNS odlučuje tko će biti u komisiji, ne. Svaka županija mora dati svoje kandidate i ona kroji sudačku komisiju. Ja, izborno, ne mogu otići u Slavoniju ili Dalmaciju i reći, daj postavi ovog kandidata, ili obratno... Bira se, dakle, iz svog dijela Hrvatske, bilo za sudačku ili bilo koju drugu komisiju. Smatram da treba dati šansu Bruni Mariću, smatram da i oni trebaju puno popraviti. napravili su nešto ali, smatramo svi zajedno da trebaju napraviti još to bolje. Bit će grešaka, samo da ne budu glupe i namjerne. No, vjerujem da će se to izbjeći. Možemo i mi popraviti kao HNS neke stvari, dodati možda još koju kameru, da taj VAR ili sudac ima još veću pomoć. Danas je lopta puno brža, bez VAR-a je neke stvari teško i vidjeti, kad je zaleđe. To su milimetri, brzina... VAR je tu da nam pomogne, a ne da nam odmogne, tako da ćemo napraviti sve da suci dobiju što više tehnike koja će im pomagati da se neke greške ne događaju.

O VAR-u

NET.HR: Kad smo god VAR-a, Nenad Bjelica se dosta žali na njega, od početka, a kad smo kod Bjelice, nekako smo dojma da se stvorilo to rivalstvo Rijeke i Osijeka?

DAMIR MIŠKOVIĆ: Rivalstvo između svih nogometnih klubova uvijek postoji i uvijek će postojati. Normalno, boriš se za neki cilj viši i kad su u tom momentu konkurent, rivalstvo je veće. Na vama je samo da ostanete u granicama normale, da to rivalstvo ostane u granicama normale, a onda na terenu, normalno, taj dan kad se igra, svi će pokušati sve na bilo koji način da dobiju. Znate, meni je bitno da, kad se utakmica završi, da se sve vrati u normalu. Između Osijeka i Rijeke, posebno između gradova, nikad nije i neće biti problema i ne smije ih biti. Jedno je utakmica, a onda poslije prijatelji kao i prije.

NET.HR: Kakvo vam je bilo suđenje do sad u sezoni i je li se poboljšalo funcioniranje VAR sustava?

DAMIR MIŠKOVIĆ: VAR bi bolje funkcionirao. Trebamo mu dati više prilika u smislu još više tehnologije, da se neke crte, na ovaj ili onaj način, ne povuku krivo, jer nedostaje jedna ili dvije kamere još. Tu mi kao HNS moramo napraviti sve da sucima olakšamo, da im damo više tehnologije. Sve što kažem sad će se okrenuti naopako... Ali ajde. Dakle, ako gledam kao predsjednik kluba, definitivno ne mogu biti zadovoljan. Bilo je dosta štete na Rijeku, štete u smislu, ne znam, u Osijeku onaj poništen gol kod 0-0, na krivim crtama. Pa, poništen gol Drmiću, čisti gol koji nije bio ofsajd protiv Dragovoljca mislim.

Ok, imali smo protiv Gorice je bio s naše strane napravljen penal, mislim da je bio to Smolčić. VAR nije to vidio, ili tko već. Onda imamo i u utakmici protiv Hajduka gdje je, a to nitko ne govori, po meni je Livaja trebao dobiti drugi žuti karton, kad je srušio navijača, a onda da ne govorim, na kraju utakmice, nitko o tome nije htio puno pričati, nismo ni mi htjeli potencirati, faul prije zadnjeg gola, u skoku. Točno prije zadnjeg gola, naš igrač je bio potegnut, vidi se to na snimci. Malo dobiješ, malo izgubiš. Vjerujemo da to nije bilo namjerno. Ako gledam kao Savez, definitivno je bolje jer, sad govorimo možda o par grešaka, ali može puno bolje. Gorica, gledao sam neki dan, bila je dosta oštećena dosta puta, griješilo se na štetu Gorice. Ima tu puno stvari za popravak. Na Mariću, njegovoj komisiji, na sucima je da jednostavno to pokušaju smanjiti na minimum.

'Rijeka nije imala takvu kameru da može nekog cinka'

NET.HR: Bio je u travnju onaj slučaj sa snimkama iz tunela nakon utakmice Rijeke i Osijeka, na kojima je Bjelica psovao zbog suđenja na utakmici. Bjelica je na pressici rekao na to kako je ružno da se iz vaših redova njega cinka i da, ako se krene cinkati, svi znamo tko će izvući deblji kraj. Kazao je i da je razgovarao s vama o tome, te da vam je izrazio neko svoje nezadovoljstvo stvarima koje su se događale. Je li Rijeka cinkala Bjelicu?

DAMIR MIŠKOVIĆ: Ne želim se spuštati i razgovarati više na tom nivou o tome. Pod broj jedan, Rijeka nije cinkala nikog, niti je Rijeka imala takvu kameru da može nekog cinka.

NET.HR: Eto, tako nekako ispada.

DAMIR MIŠKOVIĆ: Pa dobro, ja nisam čuo da moj trener nije govorio nešto predsjedniku Osijeka ili tako nešto, jednostavno svatko od nas ostane na svom mjestu. Idemo dalje što se toga tiče. Ja sam predsjednik, još uvijek nisam trener.