Izabranici Zlatka Dalića krenuli su danas ujutro prema Bruxellesu, gdje sutra od 20 i 45 uz prijenos na Novoj TV igraju zadnju pripremnu utakmicu uoči Europskog prvenstva. Jedna od najjačih reprezentacija svijeta je idealan test, prava generalka koja bi trebala dati neke odgovore na neka pitanja, između ostalog hoće li protiv Engleza zaigrati Vlašić ili Kramarić?

Vatreni spremni

Kamere fotoobjektiva snimili su Mislava Oršića, Dominika Livakovića, Ivana Perišića, Antu Budimira, Antu Rebića, Vedrana Ćorluku, Šimu Vrsaljka, Duju Ćaleta Cara i ostale kako ulaze u autobus za aerodrom Dr. Franjo Tuđman.

Naravno, tu je bio i izbornik Zlatko Dalić.

"Imamo tri sigurne utakmice na Euru, a Engleska će biti jedna posebna utakmica, postava protiv Engleske sigurno će biti drugačija u odnosu na Škotsku i Češku. Kramarić, Vlašić, pa i Pašalić kao i svi ostali koji su ulazili, jako su blizu sastava, ali ovisi to o protivniku, tako ćemo gledati i slagati. Ovdje nema mjesta nezadovoljstvu, nema mjesta nesuglasju. Ja odgovaram za ekipu koju slažem i postavljam dečke unutra", kazao je Zlatko Dalić jučer novinarima.

O Petkoviću

Belgija je trenutačno prva momčad FIFA-ine ljestvice i Hrvatsku očekuje težak protivnik. Izbornik Zlatko Dalić govorio je o nekim detaljima u igri Hrvatske, a dotakao se i napadača Brune Petkovića koji bi mogao, prema najavama trebao zaigrati u vrhu napada protiv Engleza. Novinari su Dalića upitali je li Petković u prvih 11?

"On je u najužim kombinacijama. Igrat ćemo 4-2-3-1, a špica njegova tipa nam je potrebna. Mi moramo izlaziti s naše polovice, a on je idealan za primiriti loptu i razigrati suigrače. Protiv Engleske će biti idealan, da se izbori za loptu protiv jakih stopera Johna Stonesa i Harryja Maguirea", rekao je Dalić koji protiv Belgije više neće ništa eksperimentirati, nema za to više prostora. Očekuje se Bruno Petković u vrhu napada...

"Na treningu je dobar, očekujem od Brune velike stvari. Ipak, morat će smanjiti svoje trčanje, ne želim da izlazi po loptu do pozicije desnog beka ili zadnjeg veznog pa se tu igra... To u reprezentaciji ne može i neće raditi, nije ovo klub. Od tih dolazaka po loptu mi nemamo nikakve koristi, gubimo igrača u fazi napada i sve se poremeti. Od njega želim da bude u 16 metara", izjavio je izbornik Hrvatske.