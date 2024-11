Ivan Perišić asistirao, njegov PSV pobijedio 5:0

Lako je do novih bodova u nizozemskoj Eredivisie stigao aktualni prvak PSV, u Eindhovenu je u sklopu 13. kola svladao Groningen 5-0.

Do odmora je PSV stekao dva gola prednosti, a strijelci su bili Boscagli u 14. i Pepi u 37. minuti. U nastavku je prvo Til u 52. povećao na 3-0, a potom su uslijedila još dva pogotka Pepija, u 64. i 78. minuti. Kod posljednjeg pogotka Pepiju je asistirao hrvatski reprezentativac Ivan Perišić koji je za PSV igrao do 82. minute. To je 'Periji' bila druga asistencija za PSV ove sezone.

Feyenoord je na domaćem terenu svladao Heerenveen 3-0. U prvom poluvremenu Feyenoord je postigao dva gola, strijelci su bili Carranza u 24. i Hadj Moussa u 34. minuti. Sve je zaključeno pogotkom Igora Paixaa u 78. minuti. Hrvatski nogometaš Luka Ivanušec ostao je na klupi Feyenoorda tijekom cijelog susreta.

Twente je u gostima, u Sittardu, svladao domaću Fortunu 2-1. Za Fortunu je do 63. minute igrao Alen Halilović, dok je u 80. u igru ušao Josip Mitrović.

Na ljestvici vodi PSV s 36 bodova. Drugi Utrecht ima 28, ali i dvije utakmice manje, a na isto bodova je i treći Feyenoord. Ajax je četvrti s 26 bodova i također dvije utakmice manje.

