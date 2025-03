Predsjednik Porta o Dinamovoj 'otmici' Portugalca, bocnuo i Baru: 'Ne želim pasti do dna kao oni'

Predsjednik Porta, André Villas Boas, dao je prvi veliki intervju za portugalski O Jogo nakon što je preuzeo najvišu funkciju u klubu. Osim što je govorio o previranjima unutar pojedinih funkcija kluba i skautskoj politici, vrlo važna tema bila je budućnost igrača Dinama, nekadašnjeg talenta Porta, Cardosa Varele.

Trenutno traje prava zavrzlama oko 16-godišnjeg Portugalca, čiji je menadžer Andy Bara. Porto tvrdi da je Varela i dalje njihov igrač, dok se, s druge strane, tvrdi da Varela više nema nikakvih ugovornih obveza s Portugalcima.

Sudeći prema riječima predsjednika Porta, čini se da su Zmajevi, ipak, izgubili tu bitku. Villas Boas otkrio je novinarima da je otišao u Hrvatsku kako bi uvjerio Varelu da se vrati, ali nije uspio.

"To je praktički nemoguće. Mučio sam se i ne mogu poreći da sam u jednom trenutku pomislio da sam uspio, kada smo razgovarali s Cardosom Varele nakon što je već došao u Hrvatsku. Ono što nam je prenio bilo je zabrinjavajuće. Ponekad smo sumnjali da je osoba s druge strane zapravo on, Varela kojeg poznajemo. Potpuno je bio izgubljen. Kada bi vidio ovaj intervju, voljeli bismo da nam se vrati. Ali nisam želio da to uključuje pomirenje s ljudima koji su bili u korijenu svega toga. Ovo bi bila pobjeda, ali u isto vrijeme i poraz", rekao je Villas Boas o mogućem vraćanju Varele.

Naime, Varela je usred cijele trakavice otišao u amaterski klub Dinamo iz Obreža. Villas Boas tvrdi da su oba sudska procesa dobivena u korist Porta, te da Dinamo iz Obreža nije uspio registrirati Portugalca. Porto je iznio dokaze kako je Varela prihvatio ponudu za povratak, ali Boas ističe kako se "njegova sudbina zagubila u dimu agenta i posrednika". Situacija je još uvijek vrlo zamršena, a sudeći prema riječima predsjednika Porta, priprema se tužba protiv Varelina agenta, Andyja Bare.

Nije tu kraj Boasovim optužbama. Predsjednik Porta izjavio je kako "ne želi pasti do dna kao ljudi koji stoje iza ove makinacije" te da je mladićevu ocu u Obrežu ponuđena izmišljena pozicija u klubu.

S druge strane, u Dinamu sve teče glatko. Varela je registriran uz odobrenje FIFA-e, a Portugalac je već zaigrao za kadetske i juniorske uzraste Plavih. Za Porto je slučaj gotovo završen, i sada se mogu samo žaliti.

