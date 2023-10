MINISTAR ŠUTI / Poznato koju bi kaznu Dinamo mogao dobiti zbog BBB-ovaca koji su pjevali ustaške pjesme

Reporterka RTL-a Petra Mlačić Vučemilović-Jurić javila se uživo u RTL Danas sa svim informacijama vezanim uz pjevanje ustaških pjesama. Je li ministar otišao s utakmice kad je čuo neprimjerene povike? "Ni ministar pravosuđa ni glasnogovornik Vlade nisu otišli s utakmice, štoviše ministar nije htio ni na službenim ni na neslužbenim kanalima nije htio ništa komentirati. Glasnogovornik je rekao da su bili i kao i svi ostali čuli te pjesme, ali nisu reagirali jer je reakcija u rukama policije. Policija je bila na terenu, no ni sama policija nije reagirala na licu mjesta. Kazna koju bi mogao dobiti Dinamo je od 10 do 15 tisuća eura, a mogli bi je saznati do srijede", rekla je. Više o svemu pogledajte u videu