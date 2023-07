Nogometaši Dinama osvojili su u subotu hrvatski Superkup za 2023. godinu. Modri, aktualni hrvatski prvaci, na maksimirskom stadionu su s 1-0 (0-0) svladali Hajduk, aktualnog pobjednika Kupa.

Utakmica je pred 17.700 gledatelja odlučena u 52. minuti kada je postignut jedini pogodak. Bruno Petković je asistirao, a Martin Baturina lijepo pogodio suparničku mrežu. Dinamo je time obranio naslov pobjednika Superkupa, prošle sezone također je pobijedio Hajduk u Zagrebu nakon jedanaesteraca. Osvojio je Dinamo ukupno osmi trofej u ovom natjecanju, dok je Hajduk ostao na pet.

Prvi dio je završio crvenim kartonom koji je dobio trener Splićana Ivan Leko nakon što je burno reagirao na jednu odluku suca Bela. Incident je imao svoj nastavak i u svlačionici kada je Leko vulgarno vrijeđao suca, a sve je ironično komentirao i na konferenciji za medije.

Poznato je kada će doći odluka

"Moja reakcija je loša. Žuti karton, korektno. Ali ti da trenera Hajduka isključiš radi toga!? Okrenem se i dobijem crveni karton. Možda mu treba autoritet, možda je ego. Navodno je dobar sudac, najbolji ovdje i sad on na meni gradi svoj autoritet. Nisam ja ovdje došao, da ne kažem odakle, da me se ponižava i da nama, kao klubu, kao mojoj momčadi, oduzima situaciju da uzmemo trofej", rekao je na press konferneciji Leko, koji je svoje isključenje nazvao "smiješnim".

Disciplinska komisija se još nije sastala i donijela odluku o visini kazne, a to je predviđeno za ponedjeljak 24. srpnja. Hajduk ima pravo žalbe, koja će odgoditi izvršenje suspenzije, barem za utakmicu protiv Dinama u 1. kolu prvenstva koja je na rasporedu ovoga petka.

"Za naguravanje/odguravanje ili psovanje ili vrijeđanje suca igračima slijedi zabrana igranja od jednog do pet mjeseci ili od dvije do deset utakmica, a za dužnosnike zabrana obavljanja funkcija od dvije do deset utakmica ili od jednog do pet mjeseci", stoji u članku 52 Disciplinskog pravilnika HNS-a.

