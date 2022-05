Engleska mu očito nije suđena. Hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić prošloga je ljeta prkosno se vratio u Englesku, u nadi da će dokazati tamošnjoj publici, a posebice ekipi iz Evertona koji ga se prekalo odrekao i pustio ga u Rusiju. Vlašić je potpisao za respektabilni West Ham i to za nemalih 30 milijuna eura, ali stvari nisu prošle kako je Nikola zamišljao.

Ispalo je, de facto, još gore neko s Evertonom. U Liverpoolu se Vlašić trudio i trgao, igrao je solidno, ali ga tada treneri jednostavno nisu doživljavali i nije dobivao šanse. No, za West Ham je u netom završenoj sezoni igrao u 31 utakmici i nažalost nije ostavio dobar dojam. Ne može se nikako reći da nije dobivao prilike, ali konkurencija mu je bila prevelika i činjenica da se stalno morao trgati za mjesto u momčadi i često kretati s klupe, očito je ostavila traga na njegovoj motivaciji i entuzijazmu.

U 31 nastupu za Čekićare skupio je samo jedan gol i dvije asistencije, a krajem sezone bio je na žestokom udaru kritike jer je nespretnim startom slomio nogu igraču Burnleyja Ashleyju Westwoodu. Vlašića je to također dotuklo i već na terenu je plakao iz očaja. Nakon te utakmice, do kraja prvenstva, Vlašić je samo produbio lošu formu i nagnao je klub da ga ovoga ljeta postavi na transfer-listu.

Na ljeto može ići

Lokalni londonski portal koji prati zbivanja u West Hamu, Hammers News, objavio je kako trener David Moyes više ne računa na Vatrenog, te da ga je ovoga ljeta spreman pustiti ili na posudbu s opcijom otkupa ili ga prodati nekome tko može ponuditi dovoljno.

Vlašić trenutno vrijedi 25 milijuna eura, dakle manje nego što su ga platili i teško je za očekivati da će West Ham vratiti uloženo, ali s druge strane ta cifra i nije tako velika za igrača od 24 godine koji je već dokazao kvalitetu u reprezentaciji i ranije u CSKA Moskvi.

Nastavlja u Italiji?

Pitanje je, dakle, gdje bi Vlašić mogao nastaviti karijeru? Do sada se često spominjao u kontekstu prelaska u Milan, Atalantu i Napoli, a vjerujemo da još uvijek postoji interes barem jednog od tih triju klubova. Svima trima Vlašić bi bio veliko pojačanje jer imaju deficit na pozicijama ofenzivnog veznog, a opet svima njima bi odgovarali uvjeti koje potražuje West Ham.

Vlašiću je u interesu riješiti si što prije ovaj problem s lošom formom i spasiti si karijeru dok još nije prekasno, a svakako bi bilo poželjno da se dovede u red do jeseni jer na njegove usluge vrlo ozbiljno računa i izbornik Zlatko Dalić. Dalić je Vlašića pozvao u reprezentaciju za lipanjske utakmice Lige nacija, čak i sada kada je u očajnoj formi i to, a kako je sam kazao napravio je to kako bi Vlašiću omogućio da se malo vrati u formu, kao i da mu u potpunosti ne uništi moral.