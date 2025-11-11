Povratak Messija u Barcu nije nikakva ludost: Evo zašto i kako je to moguće

Prisutnost Lea Messija u Barceloni i na Camp Nouu potaknula je nagađanja o mogućem povratku argentinske zvijezde u klub "gdje je bio neizmjerno sretan".

Nakon njegove objave na Instagramu u hramu Blaugrane i zagonetne poruke "nadam se da ću se jednog dana vratiti", navijači Barçe sanjaju da ga ponovno vide kako brani grb Barçe. I to nije ludost, jer postoji formula koja bi mu omogućila povratak bez raskida ugovora s Inter Miamijem: 'Beckhamova klauzula'.

Raspored MLS-a suprotan je od glavnih liga diljem svijeta, a to stvara mnoge probleme igračima kada je u pitanju napuštanje SAD-a i odlazak u druge lige.

MLS je podijeljen u dvije konferencije: Zapadnu i Istočnu. Regularna sezona traje od veljače do listopada. Nakon završetka, sedam najboljih momčadi iz svake konferencije kvalificira se za doigravanje, koje završava početkom prosinca. Tijekom izvansezone, igrači se mogu posuditi drugim klubovima u ligama koje su još uvijek u tijeku bez raskida ugovora sa svojom MLS momčadi.

Općenito, posudba mora završiti prije početka nove ligaške sezone. S obzirom na to da počinje krajem veljače, Barcelona bi mogla imati Messijeve usluge oko tri mjeseca (od početka prosinca do kraja veljače). Ovo je ključni dio sezone kada momčadi počinju konkurirati za naslove.

Postoje mnogi presedani koji podupiru pouzdanost ove klauzule, poput Donovana, koji je dva puta posuđen Evertonu tijekom zimske pauze u MLS-u, kao i drugih velikih imena u nogometu poput Thierryja Henryja, Robbieja Keanea i Davida Beckhama koji su slijedili istu formulu.

Navijači sanjaju o povratku

Argentinska zvijezda iznenadila je sve kada je podijelila neočekivanu objavu na svom Instagram profilu, stupivši na teren Camp Noua.

Slavni Argentinac može se vidjeti kako pozira u uličnoj odjeći s velikim osmijehom na travnjaku Barçe. U opisu je napisao nekoliko redaka punih nostalgije koji su zapalili sve navijače Barçe koji sanjaju da ga ponovno vide u dresu i slave golove najboljeg igrača u povijesti kluba:

"Sinoć sam se vratio na mjesto koje mi nedostaje svom dušom. Mjesto gdje sam bio neizmjerno sretan, gdje ste me natjerali da se osjećam tisuću puta najsretnijom osobom na svijetu. Nadam se da ću se jednog dana moći vratiti, i to ne samo da se oprostim kao igrač, kao što nikada nisam mogao..."

'Beckhamova klauzula' mogla bi biti savršena formula za Barçu i Lea Messija, da mogu zatvoriti, kao što nikada nisu mogli, priču koja je navijačima donijela toliko uspjeha i radosti.