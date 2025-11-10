Leo Messi emotivnom objavom zapalio nade navijača Barcelone

Jedan od najvećih nogometaša svih vremena, Lionel Messi, izazvao je lavinu emocija svojom posljednjom objavom na Instagramu, podijelivši dirljive trenutke s mjesta koje naziva svojim domom – stadiona Camp Nou u Barceloni.

U opisu je otvorio dušu i dirnuo milijune pratitelja: "Sinoć sam se vratio na mjesto koje mi nedostaje dušom. Mjesto gdje sam bio neizmjerno sretan, gdje ste učinili da se tisuću puta osjećam kao najsretnija osoba na svijetu. Nadam se da ću se jednog dana moći vratiti, i to ne samo da se oprostim kao igrač, kao što nikad nisam mogao…".

Ova nostalgična objava dolazi u trenutku dok 38-godišnji Messi niže uspjehe u američkoj MLS ligi s Inter Miamijem, s kojim je nedavno produžio ugovor do kraja 2026. godine. Iako je njegova sadašnjost čvrsto vezana uz američki klub, s kojim je usred doigravanja za naslov prvaka, a planira nastupiti i na Svjetskom prvenstvu 2026., njegova veza s Barcelonom ostaje neraskidiva.

Obožavatelji su preplavili objavu komentarima podrške i molbama za povratak. Poruke poput "Vrati se, bio bi to najiščekivaniji povratak" i "Vrati se kući, Leo" pokazuju koliko je i dalje voljen u Kataloniji.

Objava je ponovno potaknula nagađanja o njegovom mogućem povratku u Barcelonu u nekoj budućoj ulozi, nakon što završi svoju igračku karijeru.

