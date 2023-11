Prvi put javno su objavljeni iskazi policajaca koji su bili prisutni tijekom nereda koje je Torcida izazvala u svibnju prošle godine kada su se sukobili s policijom blizu odmorišta Desinec.

Podsjetimo, u teškom sukobu Torcide i interventne policije po završetku derbija između Dinama i Hajduka, u 21.35 sati na autocesti A1 kod odmorišta Desinec navijači Hajduka napali su policajce koji su ih organizirano pratili s utakmice u Zagrebu.

Na napad je policija uzvratila vatrenim oružjem kojim su ranjena dvojica napadača, a u napadu je ozlijeđeno desetak policajaca.

Sada su prvi put javno objavljeni iskazi policajaca Državnom odvjetništvu.

'Zatvorili ste nam Maksimir, sada ćemo vi vama zatvoriti autocestu'

"Oko 21.30 sati kolona vozila navijača predvođena interventnom policijom je polako usporavala što sam vidio te se zaustavila točno u ravnini izlaska iz pumpe. Prvi u toj koloni bili su pet ili šest kombija iz kojih su odmah nakon zaustavljanja počeli izlaziti navijači kojih je bilo oko 25 i oni su pozivali druge iz kolone da izađu iz vozila. Tada su svi krenuli izlaziti. Prema nama je krenulo oko 150 do 200 navijača. Šef im je rekao da je ona zatvorena i da ne mogu ondje, no oni su nastavili. Ušli smo u vozilo i odvezli se do glavnih vrata kako bismo ih spriječili da provale, no oni su počeli trčati za nama", rekao je jedan od policajaca.

U jednom trenutku je vidio kako prema njima ide barem još toliko napadača te se prisjeća da je rekao: "Šefe, gotovo je, ništa od nas".

Srećom, u posljednji trenutak im je stiglo pojačanje. Budući da je autocesta bila zakrčena automobilima, nisu mogli ranije doći do napadnutih kolega.

"I kad su se povlačili navijači su nas i nadalje gađali raznim predmetima. U jednom trenutku sam vidio kako prema šefu leti pivska staklena boca. Vidio sam i da će ga pogoditi u glavu pa sam ga povukao i boca ga je pogodila u rame. Činilo se kao da napad traje cijelu vječnost, a možda je trajalo 20-ak minuta", ispričao je policajac.

Iako je većina imala 'fantomke' na glavama kako ih se ne bi prepoznalo, drugi policajac je svjedočio kako je čuo jednog od napadača kako govori "zatvorili ste nam Maksimir, sada ćemo vi vama zatvoriti autocestu".

"U jednom trenutku je kolega dobio bengalku u svoju podlakticu i staklenu bocu u desnu šaku i počeo je krvariti. Drugi je imao ozljede po leđima od udaraca nogama i rukama i po podlaktici drvenom palicom poput 'stihlove'. Budući da napad nije prestajao izdao sam naredbu svojem timu da se povuku u službeno vozilo radi njihove zaštite. Tada su nas opkolili sa svih strana", ispričao je jedan od nadređenih policajaca koji su se zatekli tamo.

Iako su se pokušali zatvoriti u svoja vozila kako bi se spasili od napadača, ni to im nije pomoglo.

"Pokušavali su otvoriti vrata vozača i od prtljažnog prostora, a klizna vrata na kombiju su bila otvorena. Unutra su sjedili prethodno ozlijeđeni kolege. Kroz ta klizna vrata ubacili su jednu upaljenu bengalku izravno u vozilo, međutim kolega ju je nogom uspio izbaciti van. Cijelo to vrijeme stajao sam kod suvozačkih vrata nastojeći ih odbiti da ne uđu na klizna vrata. Lupali su me po kacigi i cijelo vrijeme po desnoj strani tijela. Cijelo vrijeme su nas gađali bengalkama i pokušali provaliti", svjedočio je policajac.

Iako je ispalio osam hitaca u zrak kao znak upozorenja, napadači nisu prestali te nije imao drugog izbora nego ispaliti 11 hitaca ispred njih u beton.

"Oni su se na to malo odmaknuli od vozila i kolega je uspio iz vozila uzeti sredstvo s nadražujućom tvari i pošpricati navijače tako da su ih uspjeli odmaknuti od vozila. Napad je i dalje trajao, gađali su nas, ali nas bar nisu tukli iz blizine", ispričao je policajac.

Ovisno o količini zasluga u izazivanju nereda, prijeti im od mjesec dana pa sve do pet godina zatvora.

