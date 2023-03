Zbog nereda i sukoba s policijom kod odmorišta Desinec na autocesti A1 koncem svibnja prošle godine, Općinsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici podiglo je optužnicu protiv 42 tada uhićene osobe, piše tportal.

Riječ je o pripadnicima naviačke skupine Torcida, a incident se dogodio nakon nogometne utakmice između Dinama i Hajdukau Zagrebu.

Sporno 'sudjelovanje u mnoštvu'?

Njih se tereti za kazneno djelo sudjelovanja u mnoštvu, a upravo taj dio je kontroverzan jer je teško dokaziv, piše tportal. Već ranije je zbog istoga reagirao i Ustavni sud.

Za trojicu pritvorenih navijača traže kaznu zatvora od deset mjeseci, a za ostalih 39 dobrotvorni rad. Manje su to kazne nego ih propisuje zakon, a ispostavilo se i da ih se ne tereti ni za napad na službene osobe iako je to do sada bila tvrdnja.