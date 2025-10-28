Posrnuli engleski velikan mogao bi uskoro dobiti novog vlasnika: Navijači pokazali srce

Nekadašnji engleski velikan Sheffield Wednesday, klub bogate tradicije i burne prošlosti, nalazi se u jednom od najtežih razdoblja u svojoj povijesti. Nakon što je klub prošlog tjedna službeno uveden u stečaj, pojavila se nova nada; više potencijalnih kupaca izrazilo je ozbiljan interes za preuzimanje vlasništva.

Administrator Kris Wigfield potvrdio je da trenutno postoji četiri do pet ozbiljnih ponuđača, koji bi mogli postati novi vlasnici do kraja godine.

“Imamo nekoliko grupa koje ispunjavaju kriterije i mogu osigurati stabilnost kluba u narednim godinama. Nadamo se da će do kraja studenog biti poznat preferirani kupac,” izjavio je Wigfield za BBC.

Potencijalni kupci moraju dokazati financijsku održivost i proći test Engleske nogometne lige o “primjerenosti i ispravnosti” vlasnika. Ako sve prođe po planu, novi bi vlasnik mogao preuzeti klub prije zimskog prijelaznog roka, što bi omogućilo nužna pojačanja.

Sheffield Wednesday trenutno se nalazi u teškoj situaciji u Championshipu, s velikim zaostatkom i rizikom ispadanja, no uprava vjeruje da bi svježi kapital i nova uprava mogli pokrenuti preokret.

Unatoč teškoj situaciji, navijači su pokazali nevjerojatnu lojalnost. Nakon nedavnog bojkota, tisuće ih se vratilo na stadion Hillsborough, a na utakmici protiv Oxforda okupilo se više od 27 tisuća ljudi, najveći broj ove sezone.

Samo od petka, navijači su kupnjom ulaznica i klupskih suvenira uplatili više od 500 tisuća funti, pomažući klubu da isplati plaće i održi osnovno poslovanje.

“Počeli smo praktički bez novca, ali reakcija navijača bila je nevjerojatna. Dosad su uložili više od pola milijuna funti kroz ulaznice i prodaju u fan shopu,” izjavio je Wigfield.

“Moramo nastaviti s prodajom karata i artikala – svaka kupnja pomaže da klub preživi.”

