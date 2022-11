Bruno Marić gostovao je u HNL emisiji Maxsport kanala i svima je bilo jasno da će sudački šef hrvatskog nogometa komentirati situacije s utakmice Hajduka i Slaven Belupa.

"Generalno, ako ćemo ocjenjivati ovo kolo, ne možemo reći da je bilo sve OK, ali ne možemo ni reći da je bilo nekakvih pogrešaka. Osobito ne predimenzioniranih, kako se to pokušava prikazati. Nismo imali danas Komisiju, ali pokušat ćemo biti jasni ovdje oko svih detalja koje ćete nam ponuditi", počeo je.

A onda je na red došao susret iz Koprivnice, gdje je bilo svačega. Navijači su gađali suca s tribina, neobični penali, žuti kartoni koji su trebali i o ni koji nisu trebali biti…

Malo je i previše toga rekao

Marić je potvrdio da je prvi gol Hajduka regularan, a onda se osvrnuo na duel Livaje i Solde.

"Pogledajte ovaj start! Izbija loptu, a onda dolazi do udarca koljenom u butinu… Pomislio sam - samo da se Livaja nije ozlijedio. Pa on treba ići u Katar, sutra putovati na Svjetsko prvenstvo. Na sreću, nije mu bilo ništa. Ja tu nisam vidio neki sukob kasnije između njih, nisam ni čitao s usana što su si rekli, ali mislim da je sudac dobro postupio kada je dao žuti Livaji da bi smirio eskalaciju sukoba."

"Je li ovo start za opomenu? Ne. Prekršaj jest, pomoćni sudac je to trebao signalizirati. Sudac Čulina je stigao, rekao - dosta je, idemo igrati nogomet. Nakon toga pak dolazi do huliganskog, divljačkog prekida utakmice. Sudac je prije toga dobio upaljačem u glavu, pomoćnik je bio kod doktora gdje će mu se utvrditi ozljede. Nadam se da će taj huligan, nogometni terorist odgovarati za ovo, jer to je terorist, to nije navijač. Naravno da bi bilo uputno prekinuti utakmicu, ali to nije samo tako. Ali, u svemu tome ne sudjeluju samo suci. Policija je utvrdila da nema mogućnosti da isprazni cijelu tribinu. Nema sigurnosnih uvjeta niti tehničkih mogućnosti da se to napravi. Drugo - da se prekine utakmica i navijači puste, to uzrokuje sigurnosni problem kasnije u gradu, u Koprivnici. Pomoćni sudac, koji je za mene heroj, dolazi natrag kako bi i dalje sudio utakmicu, da se ne dogodi incident, da netko strada. Tada on, koji je žrtvovao svoje zdravlje kod rezultata 2:0 na Hajduk, nastavlja dalje. Do tada nije bilo nijedne sporne situacije. Ne dopuštam da se relativizira sve ono što se dogodilo! Ovdje je potpuno normalno žestoko reagirati. A onaj tko je bacio stolicu - napao je sve! U prvom redu Hajduk, ali i Slaven Belupo, cijeli naš nogomet i državu! Trener Zekić dobro je rekao - treba biti hrabar i ne predavati se! Nogomet je bio u drugom planu, baš kao i suđenje. Zamislite kako je sucu bilo suditi."

Žestoko udario po Karoglanu

Potom je opleo po Karoglanu, koji je nakon susreta rekao da ga je sve podsjetilo na Jugoslaviju.

" On nema pojma kako se sudilo u Jugoslaviji! To samo govori o njemu. Nije mu bilo suđenje kao u Jugoslaviji kad mu je sudac donio odluku u njegovu korist protiv Varaždina! To je licemjerstvo, huškanje i populistička izjava. Ali, neće mu to uspjeti, nisu ljudi glupi! Bilo bi mu pametnije da je poslije utakmice uzeo kakav savjet od Zekića! Mi nismo kao suci u bivšoj državi…Došao sam ovdje, trebali smo u miru prokomentirati suđenje na polusezoni. Hrvatsko suđenje napreduje, možda ne tako brzo, ali napreduje. Imputira nam se da radimo nešto za Hajduk? Ne, to nije tako! Moramo se čvrsto oduprijeti tome. Karoglan se mogao barem ispričati sucu, barem za ono što se dogodilo od navijača. Nisu to njegovi navijači, ali meni se danas taj pomoćni sudac boji otići po novine. I još se preziva Marić! Nismo rođaci, ali to je čestit čovjek i sudac… Prekid Hajduku nije pomogao, jer bilo je 0:2, a završilo 2:2. Samo možemo apelirati na one koji su prekid izazvali, da to više ne čine, a to nije bilo prvi put. A sudac? Kad nije pod mobingom, kad ga se ne maltretira, donosi bolje odluke! Ja to pokušavam objasniti, a kasnije pomoćni sudac Marić možda nije bio koncentriran. Zašto? Zato što je mahao ispravan faul pa dobio stolicom u glavu."

Komentirao je i kazneni udarac za Slaven.

"Pogledajte skok! Simić je udario loptu glavom, on ne vidi gdje će doskočiti. Kad pričamo o nogometu, moramo pričati o pravdi i pravilima. Bi li bila pravda da nije bilo penala? Možda bi, ali što je pravilo? Start na nogu kažnjava se faulom i to je penal. To nisam ja izmislio. Pravo i pravda nekad nisu ekvivalent, ali više je nego nekorektno reći da je ovo zločinački, izmišljen penal! Mi ćemo se sastati nakon ove polusezone i naći ćemo se, s medijima, sjesti zajedno, ali neka klubovi ne šalju domare i oružare na te sastanke. Neka dođe sportski sektor! Napravit ćemo to sada prije druge polusezone. Jer moramo ustanoviti neka pravila. A sudac Čulina? On je budućnost, napravit će veliku karijeru i vani."

Ipak, s nečime se čak i slaže kao i ostali puk. Smatra da se penal Krstanovića trebao ponoviti zbog prijevremenog ulaska drugih igrača u šesnaesterac. Za kraj je iskomentirao suđenje ove polusezone.

"U našem nogometu postoji hrpa tendencioznih ljudi koji žele loše. Da se razumijemo, možda će Komisija neke stvari iz ovog kola prosuditi drugačije. Neki ljudi koji analiziraju su navijački obojeni pa se dogodi nešto što oni ne žele čuti. Komisija je dobila maksimalnu samostalnost, ja se na to ne osvrćem. Imamo HNL, ali i još pet liga! Pa i tamo su emocije… Koliko ljudi je spremno iznositi neistine da bi zaštitili nečije interese? Ja od svojih grešaka ne bježim, ali želim zaštititi ljude. Želim nazvati stvari pravim imenom. Želim izbjeći terorističke činove, ne želim da suca boli glava od stolice. Nego da možemo analizirati suđenje, kako smo sudili, da to bude tema… I VAR-sudac je osoba, i on može pogriješiti… Ali, ja sam sluga nogometa, moram mu dati sebe, ali da bi to radili, moramo imati normalne uvjete. A ovo nisu normalni uvjeti! Da bismo napredovali, moramo dobiti podršku. Dva mlada suca - Kolarić i Čulina, vidjet ćete gdje će završiti… Molim sve one koji moraju zaštititi društvo, dajte izolirajte i kaznite neke ljude."