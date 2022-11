U susretu 17. kola HNL-a Slaven Belupo i Hajduk su u Koprivnici igrali 2-2 (0-2). Hajduk je nakon prvog poluvremena vodio s 2-0 golovima Filipa Krovinovića (12') i Rokasa Pukštasa (28'), da bi domaći poravnali početkom nastavka preko Arbera Hoxhe (49') i Ivana Krstanovića (58' - 11m).

Možda i ključni trenutak dogodio se u 36. minuti kada je došlo do 20-minutnog prekida jer je linijski sudac pogođen predmetom u glavu. Na travnjaku je došlo do koškanja kapetana Hajduka Marka Livaje i braniča Slavena Nikole Solde.

Nervozni Livaja je dobio žuti karton, ali i nakon opomene je žustro startao prema Soldi, glavni sudac Čulina oštro ga je upozorio, a za to vrijeme se nezadovoljstvo prelilo i na tribinu s navijačima Hajduka pa je jedan neodgovorni pojedinac pogodio linijskog suca Marića predmetom u glavu, navodno stolicom. Bilo je tu još dvojbenih trenutaka, u režiji glavnog suca, a sve je komentirao Mario Strahonja u HRT-ovoj emisiji Stadion.

'Nije imao svoju večer'

"Soldo je zaslužio žuti karton za nasrtaj na Livaju, a nije ga dobio. Javnu opomenu je zaslužio i Livaja u toj situaciji i on ga je dobio. Ubrzo je Livaja startao na Soldu, ali za to nije zaslužio žuti karton i nije ga dobio. To je bila odlična procjena suca", komentirao je prvu, od mnogih dvojbenih odluka.

Smatra da je sudac podlegao stresu kada su navijači pogodili pomoćnog suca Marića pa je istaknuo kako prvi penal za Slaven nije nogometni kazneni udarac te da ga je sudac trebao ponoviti zbog preranog ulaska u šesnaesterac ostalih igrača.

"Napadač nije niti imao mogućnost igranja lopte jer ona je išla u gol-aut. Ako je situacija takva, onda se ne sudi kazneni udarac. VAR je apsolutno morao reagirati. Što se tiče ulaska igrača Slavena u kazneni prostor prilikom izvođenja penala njegovog suigrača, tu se ne aktivira VAR i to je glavni sudac morao vidjeti. Tu je već vezao dvije velike pogreške."

Istaknuo je kako je Sahiti zasluženo dobio drugi žuti karton, ali je ponovno upozorio na greške koje su oštetile Hajduk. "Slavenov igrač Bosec je zaslužio žuti karton za udaranje suparnika s trave, ali nije ga dobio. Zatim je sudac dao drugi žuti karton Hajdukovom igraču Sahitiju za igranje rukom i pri tome je izvrsno procijenio", pojasnio je.

"Što se tiče drugog penala dosuđenog za Slaven pitanje je je li uopće bilo prekršaja, a ako je bio, bio je van kaznenog prostora. Tu je glavnog suca ispravio VAR, pa je poništio odluku, ali je problem što su je ova pogrešna odluka prouzrokovala dva žuta kartona igračima Hajduka. Krovinoviću za prekršaj i Mikanoviću za nesportsko ponašanje. Sudac Čulina nije imao svoju večer, ali mnogi je u takvom okružju ne bi imali", zaključio je.