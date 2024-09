Poljski mediji oduševljeni atmosferom na Opus Areni: 'To je bit, bravo Hrvati'

Nakon dugo željenog trijumfa hrvatske reprezentacije u Osijeku, reakcije ne prestaju pristizati. Piše se o nama u susjedstvu, u Španjolskoj, pa tako i u Poljskoj.

Poljska je poražena s minimalnih 1-0 na Opus Areni, što je ovom mini ciklusu Lige nacija donijelo pozitivan završetak. Izvrsna izvedba na terenu, odlična atmosfera, i dostojanstvena atmosfera u gradu na Dravi impresionirali su čak i poljske goste, koji su nakon utakmice s divljenjem pisali o Vatrenima.

"Neuspjeh na Euru 2024. nije uspio ugasiti strast Hrvata prema njihovoj reprezentaciji. Ulaznice za utakmicu Hrvatska - Poljska u Osijeku planule su u svega 15 minuta, a gdje god bi se pojavili igrači Zlatka Dalića, okupljali su se navijači svih generacija. Nakon serije utakmica bez pobjede i poraza 1-2 od Portugala na početku Lige nacija, atmosfera u svijetu hrvatskog nogometa bila je iznimno borbena", istaknuo je poljski novinar Jakub Seweryn s portala Sport.pl te nastavio.

"Nije bilo dvojbe u Hrvatskoj oko pobjede nad Poljacima. Već pri dolasku na osječki stadion, bilo je jasno kako crveno-bijele očekuje zahtjevan zadatak. I to se obistinilo."

Susret je, unatoč neugodnim incidentima koji su doveli i do uhićenja prije početka, otvoren u pozitivnom duhu, a poseban trenutak dobio je Domagoj Vida, koji se nakon Eura oprostio od reprezentacije. Kada su intonirane himne, na stadionu je bilo primjetno uzajamno poštovanje između dviju nacija.

"To nije uobičajeno na Balkanu, što smo mogli vidjeti u Podgorici i Tirani. Međutim, Hrvatska se, za razliku od Crne Gore ili Albanije, pokazala kao država koja je ušla u višu razinu kulture i pristojnosti. Kada se na Opus Areni začula 'Mazurka Dąbrowskiego', nije bilo niti jednog zvižduka, a na kraju himne čak je došlo do skromnog pljeska. To je bit, bravo Hrvati", pišu poljski mediji.

Odluka utakmice pala je zahvaljujući majstoriji Luke Modrića u 50. minuti, kada je kapetan Vatrenih sjajno izveo slobodni udarac, poslavši loptu u sam kut Skorupskog gola. Čarolija koju u svojoj 39. godini izvodi hrvatski maestro nije prošla nezapaženo ni u poljskim medijima.

"Hrvatska obožava Modrića, a Modrić obožava Hrvatsku. Njegova igra u reprezentaciji, u ovim godinama, pokazuje njegovu posvećenost domovini, jer bi slobodne termine za reprezentativne utakmice lako mogao iskoristiti za odmor i oporavak. No, kada se radi o Hrvatskoj, jasno je da je ta ljubav obostrana. A kad je 'Lukita' fantastično pogodio u 50. minuti, tog dana Poljaci su izgubili od pravog nogometnog genija", zaključuju.

